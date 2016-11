Ansatte i krisemøte på politihuset i Bergen

De ansatte på politihuset i Bergen sentrum er svært preget etter at deres arbeid nok en gang når forsidene.

Saken er den tredje varslingen om alvorlige forhold i distriktet de siste årene: Manglende kriminalitetsbekjempelse i 2013, Monika-saken i 2014 og altså nedprioritering av narkosaker i 2016 som VG avslørte lørdag.

To møter

Mandag var det ny arbeidsdag for de ansatte i Vest politidistrikt. På politihuset i Bergen var stemningen «spesiell», «vanskelig» og «krevende», ifølge flere BT har snakket med. Reaksjonene er ulike, men svært få er uberørte.

– Utrolig synd, sier en av dem til Bergens Tidende.

– Vi er alle preget, sier en annen.

Det ble avholdt to møter på Seksjon for bekjempelse av Organisert kriminalitet.

– Jeg kan bekrefte at vi har hatt møter i dag, og det skulle jo bare mangle. Innholdet i møtene er det unaturlig for meg å kommentere. Politidistriktet er i en vanskelig situasjon, og spesielt er det vanskelig for dem som jobber på Seksjon mot bekjempelse av organisert kriminalitet. Det blir flere møter fremover. Politiet er som en stor familie, og det som nå har kommet frem preger alle, sier stasjonssjef Olav Valland ved Bergen Sentrum politistasjon.

– Måtte få kontroll

Mandag ble det kjent at Spesialenheten skal etterforske om Vest politidistrikt har brutt loven som følge av det som beskrives i varselet. Dermed får politidistriktet lyskasterne rettet mot seg nok en gang, og ansatte er forberedt på negative medieoppslag fremover.

– Det er leit, sier en ansatt.

– Dette rammer internt og eksternt. Vi tar det innover oss, men jeg er trygg på at vi kommer styrket ut. Vi har foretatt en rekke forbedringer og vi måtte i større grad få kontroll på hvordan straffesaker initieres, sier politimester Kaare Songstad til BT mandag kveld.

Fryktet aktor skulle besvime

Saken er også diskutert i advokatkretser. Jørgen Riple er forsvarer for en mann omtalt i varselet. Mannen solgte narkotika i Åsane, men ble ikke tatt av bergenspolitiet på grunn av ressursmangel, ifølge varselet. Politiet i Lindås og Meland fikk tips fra kollegene i Bergen og de pågrep mannen i hans hjem.

– Ofte har narkotikasaker vært dårlig etterforsket, noe som de tiltalte har tjent på. De siste årene har jeg flere ganger syntes synd på politiadvokater i retten. De har vært overarbeidet. En gang var jeg redd for at aktor skulle besvime i retten. Jeg tror det er riktig at politiet prioriterer hva de skal gå inn i av saker. Samtidig har jeg full forståelse for politimannen som varslet, sier Riple.

Ingen trøst fra justisministeren

Justisminister Anders Anundsen (Frp) poengterer at selv om ressurssituasjonen oppleves som knapp, så er det distriktenes ansvar å prioritere innenfor de politiske og økonomiske rammene som er lagt, blant annet prioriteringsskrivet fra Riksadvokaten, statsbudsjettet og tildelingsbrevet fra Justisdepartementet.

– Det er alltid krevende å prioritere, men det er ikke sikkert utfordringene er større for Vest politidistrikt enn for andre, sier han til NTB.