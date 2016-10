Antatt falske bøssebærere var misforståelse

– Det var to eritreiske kvinner som ville bidra. Men så har de ikke skjønt helt hvordan det skulle foregå, sier operasjonsleder Arne Norevik i Innlandet politidistrikt til NTB.

– Intensjonen deres var å dra ned til kommunehuset klokka 15 når aksjonen starter, men de trodde de skulle samle inn i forkant, sier Norevik.

Operasjonslederen sier språkproblemer nok har vært en barriere, og politiet tror på forklaringen til kvinnene.

Politiet sørger for at pengene blir lagt på riktig innsamlingsbøsse til Røde Kors aksjonen.

De to kvinnene hadde gått rundt med et hjemmelaget rødt kors og samlet inn penger i en blomstervase. Det blir ikke opprettet sak mot de to.

Selv om hendelsen søndag fikk en lykkelig slutt, oppfordrer politiet giverlystne til å være nøye og sjekke at innsamlingsbøssene er plombert.