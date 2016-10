Anundsen ber EU-kommisjonen om å få forlenge grensekontrollen til Norge

Den midlertidige norske grensekontrollen ble innført som et ekstraordinært tiltak 26. november i fjor på grunn av flyktningstrømmen til Norge.

Kontrollen gjelder ferjer som anløper fra Danmark, Sverige og Tyskland.

Fordi grensekontrollen kan true retten til fri bevegelse, må ordningen godkjennes av EU-kommisjonen.

Den siste godkjenningen fra EU for å opprettholde kontrollvirksomheten fikk Norge og andre fem Schengen-land 12. mai i år. Denne godkjenningen utløper lørdag 12. november.

De andre Schengen- landene som har fått midlertidig tillatelse til grensekontroll er Sverige, Danmark, Tyskland og Østerrike.

Bakgrunn: Regjeringen innfører grensekontroll på alle ferger til Norge

Mener situasjonen har endret seg for lite

Nå har Regjeringen besluttet at de vil be EU-kommisjonen om å få fortsette grensekontrollen.

Selv om antall asylsøkere til Norge har sunket kraftig, mener justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) at situasjonen har forandret seg for lite de siste månedene til at man kan avvikle grensekontrollen.

– Det gjelder både den indre sikkerheten, antall uregistrerte personer innenfor Schengen og for å opprettholde en tilfredsstillende kontroll med Schengens yttergrense, sier Anundsen til Aftenposten.

Han påpeker at det er særlig av hensyn til den indre sikkerheten de ønsker å forlenge ordningen.

Fakta: Fakta om midlertidig grensekontroll *Fem land i Schengen-området har innført midlertidig grensekontroll i kjølvannet av flyktningkrisen i fjor: Danmark, Norge, Sverige, Tyskland og Østerrike. * Den norske grensekontrollen ble innført 26. november og gjelder ferjer som ankommer fra Danmark, Sverige og Tyskland. Kontrollen er blitt forlenget flere ganger, og dagens ordning varer til 12. november. * Fram til begynnelsen av september var i alt 47 personer blitt stanset i ferjekontrollene og nektet innreise i Norge. I tillegg hadde 27 personer levert asylsøknader ved ankomst. Kilder: Justis- og beredskapsdepartementet, Politidirektoratet NTB

Vil komme med felles initiativ

I forrige uke møttes de fem Schengen-landene som har ordningen for å bli enige om å jobbe for et felles initiativ overfor EU-kommisjonen for å få videreføre grensekontrollen.

– Vi kommer til å tilstrebe å få til et felles initiativ i løpet av denne uken, sier Anundsen.

Han vil ikke vil spekulere i hva Norge vil gjøre dersom EU-kommisjonen skulle si nei til å forlenge kontrollordningen.

– Jeg er ganske sikker på at kommisjonen vil se det fornuftige i å lytte til de medlemslandenen det gjelder og legger til grunn de rapportene vi har sendt, sier Anundsen.

Du vil sikkert lese flere saker om grensekontrollen. Her er en annen:

EU ønsker å kunne overstyre norsk grensekontroll