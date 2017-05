Ap og Senterpartiet vil innføre «fornyet vurdering» for kreftpasienter

Aftenposten skrev fredag at Prioriteringsrådet to ganger har anbefalt for Helsedirektoratet at det innføres en ordning med second opinion (fornyet vurdering) for alvorlig syke kreftpasienter.

Professor emeritus, Steinar Aamdal, ved Universitetet i Oslo, mener det er store forskjeller når det gjelder hvem som får andre tilbud når det ikke lenger er mulig å gjøre dem friske. Og at sykehus og leger har ulik praksis med å henvise pasienter videre til forsøk eller eksperimentell behandling.

I Danmark er dødssyke kreftpasienter garantert svar i løpet av ti dager på om det finnes andre behandlingsmuligheter for dem, som Aftenposten skrev lørdag.

Fakta: Dette er saken Minst 70 kreftsyke nordmenn har fått behandling på privatklinikken Medias Klinikum i Tyskland, ifølge sykehuset. Hverken sykehuset eller det norske selskapet Oncolomed, som formidler pasientene, har villet si hvordan det har gått med dem. Aftenposten har kartlagt pasienter som har reist til den tyske kreftklinikken. Vi har funnet 38 nordmenn. 7 er i live. 31 er døde. Median levetid etter første behandling, som koster rundt 200 000 kroner pr. gang, er fem måneder. Det vil si at halvparten levde under fem måneder og den andre halvparten lenger.

Behov for pålitelige råd

Helsedirektoratet støtter ikke forslaget. Nå vil både Torgeir Micaelsen (Ap) og Kjersti Toppe (Sp) be om at forslaget blir tatt opp på nytt.

– Det er helt nytt for meg at det har foreligget anbefalinger om å etablere et tilbud om second opinion for kreftpasienter i Norge, sier Torgeir Micaelsen.

Fakta: Den danske modellen I Danmark er det et offentlig ekspertpanel som vurderer om dødssyke kreftpasienter kan få eksperimentell behandling. I fjor søkte 413 danske kreftpasienter om råd av ekspertpanelet. I bare 26 prosent av sakene var panelet enig i det aktuelle behandlingstilbudet fra den henvisende avdelingen. 30 prosent av pasientene fikk råd om å forsøke eksperimentell eller forskningsmessig behandling i Danmark. Rundt 1 prosent fikk råd om slik behandling i utlandet. En betydelig andel (18 prosent) fikk råd om ikke å motta ytterligere behandling. Du kan høre professor Steinar Aamdal, pårørende og politikere på Aftenpostens debatt om kreftbehandling tirsdag 30. mai. Her kan du melde deg på.

Han mener at kreftpasienter som ikke lenger har nytte av konvensjonell og etablert behandling, bør få en bedre mulighet enn i dag til å få pålitelig veiledning og råd om eksperimentell behandling.

– Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet bør klargjøre hvorfor anbefalingene ikke er fulgt opp, og om de nå vil foreta en fornyet vurdering av forslagene fra Prioriteringsrådet, Kreftforeningen og andre. Jeg forventer at helseministeren også bidrar til å kommunisere at dette er et ønsket tilbud – også fra politisk hold, sier Micaelsen.

Toppe: Større trygghet

Kjersti Toppe (Sp) tror en modell som danskene har, vil gi i pasientene større trygghet.

- Jeg har sett at det er veldig tilfeldig hvem som får tilbud om å delta i forsøk eller eksperimentell behandling, sier Kjersti Toppe. Hun er helsetalsperson for Senterpartiet og sitter i Stortingets helse og omsorgskomité. Toppe er også lege.

Hun er helt enig med Steinar Aamdal i at det ikke er lik mulighet for alle i dag, og Toppe trekker frem at det er vanskelig å manøvrere seg frem til pågående studier og behandling også i Norge.

– Det er for mye å forlange av fastlegene at de skal hjelpe pasientene med dette slik Fremskrittspartiet mener, sier Toppe.

– Kan ikke forby utenlandske klinikker

Kjersti Toppe er sikker på at dersom alvorlig syke kreftpasienter kommer i kontakt med et eget panel med leger som gir dem råd, så vil færre reise ut for å få eksperimentell behandling.

– Vi kan ikke forby utenlandske klinikker å behandle norske pasienter eller norske firmaer å formidle behandling. Men hvis vi kan gi pasientene trygghet for at alt er vurdert for dem her hjemme, vil nok flere slå seg til ro med at det kanskje ikke er mer å gjøre, sier Toppe.

Helseminister Bent Høie har tidligere sagt at han ikke oppfatter det slik at pasienter opplever at det er vanskelig å få second opinion i Norge.

– Men jeg åpner gjerne for en diskusjon om å organisere dette på en annen måte hvis kreftpasienter opplever at det er vanskelig å få en vurdering av en annen lege, sa helseminister Bent Høie (H) til Aftenposten for noen dager siden.