Ap vil kappe Tesla-støtte

Dagens Næringsliv har de siste ukene skrevet om hvordan Tesla-eiere til sammen har sluppet unna en momsregning på over to milliarder kroner til tross for at de har en snittinntekt på over 1,1 millioner kroner. I lys av dette har Ap konkludert med at dagens regime ikke kan fortsette.

– De dyreste Teslaene bør ikke subsidieres like sterkt lenger, sier Aps finanspolitiske talsperson, Marianne Marthinsen, til avisen.

I dag koster elbilregimet fire milliarder kroner i året.

– Vi bruker såpass mye på elbiler at vi må ha maksimal effekt ut av det. Det er ikke et ubegrenset antall milliarder som kan brukes på klimapolitikk, sier Marthinsen.

Finansminister Siv Jensen (Frp) slo i forrige uke fast at regjeringen ikke vil røre dagens elbilregime. (©NTB)