Det ligger an til et rått bikkjeslagsmål om veier og jernbane hvis rødgrønne Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV igjen skulle havne i regjering etter valget. Ikke minst om de blir avhengig av støtte fra Miljøpartiet De Grønne.

Ap legger opp til å bygge mer vei enn det Høyre og Frp-regjeringen foreslår i sitt forslag til Nasjonal transportplan, men er uklare på hvordan veibyggingen skal skje. Høyre og Frp mener på sin side at Arbeiderpartiet gir urealistisk lave anslag for hva det vil koste å bygge alt det de foreslår.

Også Senterpartiet vil bruke mer penger, men samtidig vil partiet utsette utbyggingen av E18 vest for Oslo, der Ap på Stortinget nettopp har overkjørt eget byråd og sikret fremdriften. Sp vil prioritere å forsere E6-utbygging i Gudbrandsdalen.

Fakta: Fakta om Nasjonal transportplan * NTP er en plan for transport i Norge og gjelder tolv år av gangen. * Planperioden skal ha perspektiv fram mot 2050. Den revideres hvert fjerde år. * I planen prioriterer regjeringen mellom alle samferdselsprosjekter i landet og sier hva det skal satses på og bevilges penger til. Bevilgningene må komme i senere års budsjetter, og prioriteringer kan bli endret. * NTP for perioden 2018–2029 behandles av Stortinget i 2017. Kilde: NTB.

SV, på sin side, vil stanse det meste av hovedveiplaner, og betale en massiv jernbaneutbygging med bompenger.

MDG vil stanse enda mer av den planlagte veiutbyggingen, og legge ned Regjeringens veiselskap Nye Veier. Men dette er det høyest uklart om de vil få med seg Ap på.

Ap og Sp er enige om at de vil øke andelen av biodrivstoff for norske kjøretøy til 40 prosent innen 2030, mye basert på norsk produksjon.

Terje Bendiksby, NTB scanpix

Dette er jernbanen og veiene de vil ha i stedet

Hva Ap, Sp, SV og MDG ønsker av vei, jernbane- og kollektivsatsing ble mandag klart på Stortinget. Da kom Transportkomiteen med sine kommentarer til Regjeringens forslag til ny Nasjonal transportplan. (NTP)

I februar sa Aps Eirik Sivertsen til Aftenposten at selvkjørende biler kan redusere behovet for veiutbygging.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen mener det blir stikk motsatt.

Olav Olsen

Dette vil Arbeiderpartiet gjøre:

Gå videre med alle prosjektene Regjeringen, KrF og V foreslår i ny NTP.

Lover å fortsette forbedringen av hovedveinettet, men sier samtidig at ny teknologi som selvkjørende biler kan redusere behovet for veiene slik de er planlagt.

Vil fremskynde utbygging av InterCity jernbane til Lillehammer, Skien og Fredrikstad i 2030. Regjeringen vil utsette dette til ca. 2034.

Er imot oppstykking av norsk jernbane, vil styrke NSB.

Dette vil Senterpartiet gjøre:

Bruke mer penger på Nasjonal transportplan.

Utsette E18 vestover fra Oslo.

Utsette Hordfast, som skal gi fergefri vei mellom Stord og Bergen.

Fremskynde Rv4 gjennom Nittedal.

Fremskynde E16 Voss-Bergen.

Prioritere E6 gjennom Gudbrandsdalen.

Prioritere T-bane og annen kollektivutbygging Oslo.

Øke rammen i NTP med 7,1 milliarder kroner.

Er imot oppstykking av NSB:

Dette vil SV gjøre:

Fremskynde Ringeriksbanen, Jærbanen og Inter-City-utbyggingen.

Fremskynde nye T-bane og jernbanetunneler under Oslo.

Bruke bompenger til å bygge jernbane.

Vil gi inntil 70 prosent av det det koster å bygge store kollektivprosjekt i de store byene.

Vil skrote planlagte motorveiprosjekter, undersjøiske tunneler (der det er planlagt flere på fergefri E39 på Vestlandet) og store fjordkryssingsprosjekter.

Stanse rullebaneutbygging på Gardermoen og avskaffe Tax-free-ordningen.

Sjøtransport skal erstatte mye av godstransporten på vei.

Dette vil MDG gjøre:

Legge ned Regjeringens veiselskap Nye Veier umiddelbart.

Stanse så mye motorveiutbygging som over hodet mulig.

Bygge jernbane med slike reisetider:

Oslo-Bergen 4,5 timer, oppstart senest i 2021.

Oslo-Stavanger via Vestfoldbanen (tid ikke oppgitt).

Oslo-Trondheim på 5,38 timer.

Fremskynde full InterCity til Halden, Lillehammer og Porsgrunn/Skien.

Utrede jernbane nord for Bodø.

Gi et ladestasjonsløft for elbiler over hele landet.

Doble bysatsinger på kollektivprosjekter, med flere ekspressveier for sykler inn til de store byene.

Ikke helt fasit for E18 og Oslofjord-forbindelsen likevel?

Illustrasjon Statens vegvesen

Hva så med E18-utbygging vest for Oslo og Oslofjordtunnelen?

Ap overkjørte nylig byrådet på Stortinget, garanterte i i Aftenposten at de vil stå for sammenhengende utbygging på strekningen mellom Lysaker og Ramstadsletta også i regjering.

Men både Sp, SV og MDG ønsker i prinsippet omkamp her.

Ap lovet at de mandag skulle avklare om de ønsker bro eller ekstra tunnel for Oslofjordtunnelen. Denne avklaringen ble det ikke noe av, og partiet skylder på at Regjeringen ikke har lagt frem et tilstrekkelig grunnlag for å ta en beslutning. Men partiets samferdselspolitiske talsmann, Eirik Sivertsen, innrømmer at han ikke har lest Veivesenets store rapport nettopp om alternativene, fra februar 2015.

Som Aftenposten tidligere har omtalt er det i dag flertall på Stortinget for å bygge ny ekstra tunnel.

Det hadde aldri tidligere skjedd før i en valgkamp.

Plutselig var samferdsel en av Arbeiderpartiets viktigste saker.

Derfor blir samferdsel viktig under valgkampen

At Ap og Sp begge vil bruke mer enn dagens regjering på samferdsel, og at også SV og MDG vil bruke enorme summer, forteller hvor sterk posisjon samferdsel har fått i norsk politikk.

For drøyt ti år tilbake var vei og bane noe man snakket høyt om, men nedprioriterte hver gang et nytt statsbudsjett skulle vedtas.

Med de rødgrønnes store økonomiske løft for samferdsel, og dagens regjerings konkretisering og videreføring av løftet, er det i dag en konkurranse om å gi mest.

Terje Pedersen, NTB scanpix