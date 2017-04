Åpenhjertig værekspert: «Utepils? Det kommer an på hvor herdet du er»

– Faktum er at vi værmessig har vært bortskjemte i det siste, i hvert fall her sør i landet. I forhold til årstiden har det vært altfor varmt!

– Ærlig og oppriktig talt, John Smits. Nordmenn flest deler neppe statsmeteorologens oppfatning, særlig ikke etter den nær historiske temperatur-rekorden fra slutten av mars. I år.

– Vel. I forhold til årstiden hører 20 grader i Oslo ingensteds hjemme, egentlig. I en periode før påske fikk vi i Sør-Norge masse varm luft opp fra det sydlige Europa. Natt til onsdag, i store deler av landet, kan man si at værsituasjonen normaliserte seg, rett og slett.

Stemning fra Sibir?

– Med solidarisk tanke på lesere som måtte ha planer, og håp om, nysmurte skiturer på helfersk snø: Oppe i fjellet laver det ned?

– Det vil jeg ikke si. La meg se. Vi fikk nettopp inn oppdaterte tall. Jo. På Sjusjøen falt det en halv centimeter snø natt til onsdag. Valdres fikk tre centimeter, det samme gjelder Beitostølen. Annerledes er det i Nord-Norge. Der er det full vinter, med mengder av snø. Og snøbyger.

– Takk for tipset. Den gråkalde luften som plutselig hutrer seg over oss, for eksempel her i hovedstaden: Så å si et ispust fra Sibir? Nordpolen?

Tom A. Kolstad

– Nei da. Så ille er det ikke. Luftmasser nordfra har tatt seg en tur ned til Sør-Norge, bare. I Finnmark er det luft fra Barentshavet som dominerer. Fremover kommer kjølige luftmasser til å prege hele landet. I Nord-Norge forblir det full vinter.

Håp om utepils?

– På vegne av alle oss som gleder seg til sildrende sol, vårvarme vegger og en ærlig forfriskning: Hva kan vakthavende meteorolog muntre opp med?

– Du mener rett og slett utepils?

– Man må jo ha lov til å tenke på det, i hvert fall.

– Jo da. Det konkrete svaret kommer an på hvor herdet du er. Noen mennesker har lave temperaturgrenser for å sitte ute og hygge seg. Fredag kan bli en god dag, med mer sol over Østlandet enn vi kommer til å se torsdag. Å innta sin pils i friluft er fullt mulig, men varmen kommer ikke til å være der. Deler av Sørlandet kan få det bra inn mot helgen; også i Nordland blir det fint. Og kaldt.

– Ikke én varm, eller i det minste mild, nyhet i sikte?

– Ikke så langt vi kan se, nei. Grensen for den varme luften har flyttet seg et stykke sør for Norge, til nord på Kontinentet. Enda lenger sør, i Spania, er det 20 til 25 grader.

– Takk for samtalen. Og det gode humør.

– Humør må man ha. Særlig når det ikke er sol.

