Åpner kriminalsak etter leirraset - leter etter savnede

– Ingen har ennå fått status som annet enn vitner. Vi skal ha et møte nå klokken 12 for å legge opp den videre etterforskningen, sier politioverbetjent Idar Smedsrud ved økoavsnittet.

Før det omfattende raset gikk var det dumpet store mengder løsmasse i området, og det foregikk også skogsarbeid ved hjelp av traktor.

Rasstedet ligger like ved den største klatreparken i Oslo og Akershus, «Høyt og lavt».

Totalt seks litauere ansatt ved Asak søndre gård jobbet på stedet, tre av dem reddet seg ut.

Helgens leteaksjon har ikke gitt resultater. Søket fortsatte mandag ved hjelp av gravemaskiner.

– Det stemmer at vi har startet en paralell etterforskning i tillegg til søket etter antatt omkomne, sier stabssjef Hans Holmgrunn.

Veien forbi ulykkesstedet kan bli ryddet i løpet av mandagen. Statens vegvesen og geolog vil ta stilling til når den kan åpnes.

– Vi fortsetter arbeidet fra helgen, og bruker nå gravemaskiner til å fjerne masse fra området nede ved veien, sier Tonje Taylor, kommunikasjonsrådgiver i Øst politidistrikt.

Hun sier det er vanskelig å anslå sannsynligheten for å finne de tre savnede litauske mennene som ble tatt av jordraset i Asakveien i Sørum kommune.

Etter tre dagers leting har politiet fortsatt ikke spor etter verken dem eller traktoren som ble begravet i leirmassene.

– Vi har ikke gjort noen funn. Vi leter med det vi kan, men det er et enormt område, sier Taylor.

Skal lete ved veien i to dager

Letemannskapene skal i dag og i morgen konsentrere seg om et område ved veien der raset gikk. Deretter vil politiet planlegge hva de eventuelt skal gjøre videre.

Taylor kan ikke si noe om faren for nye ras i området.

– Vi jobber der vi mener det er trygt for os, og foretar vurderinger løpende. Sikkerheten for våre mannskaper er det aller viktigste, sier hun.

Etterforsker ansvar

Det var klokken 15.45 torsdag ettermiddag at politiet fikk melding om at et jordras hadde gått i Asakveien i Sørum kommune, i nærheten av en klatrepark.

Sørum kommune skal flere ganger ha blitt advart om faren for ras i området.

Politiet har åpnet etterforskning av ulykken, men sier det er for tidlig å konkludere med om noen må ta ansvar for at det gikk så galt.

– Vi har gjort avhør av de tre som kom seg unna raset, og foretar videre taktisk og teknisk etterforskning. Men akkurat nå prioriterer vi fortsatt å søke etter de som ble tatt av raset, sier Taylor.

Tente lys for ofrene

Søndag ble det arrangert minnemarkering for ofrene. Blant de som møtte opp og tente lys var Sørums ordfører Marianne Grimstad Hansen.

Paulius Kuliecius (27), Arturas Miskinis (37) og Darius Sciukas (47) kom alle fra Pagiriai, en landsby med noen få hundre innbyggere i Kedainiai-distriktet i Litauen, ifølge NTB.

Ulykken har ifølge NRK fått stor oppmerksomhet i Litauen, og preger lokalmiljøet sterkt, skriver NRK.