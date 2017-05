Brannen i en lastebil i Oslofjordtunnelen fredag, har ifølge Aftenpostens opplysninger klare likheter med ulykkesbrannen i 2011

Den gang ble det ikke funnet noen indikasjoner på varmgang i bremsene, men massive skader på motoren. Blant annet ble det oppdaget et stort hull i motorblokken, noe som indikerte motorhavari.

Fakta: Branner i Oslofjordtunnelen 29 mars 2011: Brann i vogntog 23 juni 2011: Brann i vogntog 28 August 2012: Brann i lastebil 21 September 2013: Brann i personbil 17 desember 2014: Brann i personbil 07 Januar 2015: Brann i lastebil 09 November 2015: Brann i lastebil ved tunnelinngang 25. februar 2016: Branntilløp i personbil 5. mai 2017: Brann i lastebil.

Fire ting som skjer akkurat nå rundt Oslofjordtunnelen

Regjeringen går inn for å bygge et tunnelløp nummer to for Oslofjordforbindelsen. Det kunne Aftenposten fortelle rett før forslaget til Nasjonal transportplan for 2018–2029 ble lagt frem, i begynnelsen av april.

Vi fortalte at tunnelen er stengt gjennomsnittlig annenhver dag – og om fordelene og ulempene ved å bygge et nytt tunnelløp.

Etter at det fredag igjen oppsto brann, regner Statens vegvesen med at det vil ta to til tre uker før den igjen kan åpnes. Arbeid med å reparasjoner har pågått gjennom helgen, sier avdelingsdirektør Nils Audun Karbø.

Dette skjer nå rundt den omstridte tunnelen:

Veivesenet vurderer hyppigere, muligens permanent kontroll av kjøretøyer ved tunnelen.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ber Stortinget bestemme seg for nytt tunnelløp eller bro før sommeren.

Tilhengerne av bro er for første gang blitt høylytte. Tirsdag, tre dager før den siste brannen, ble det mobilisert til demonstrasjon på Hurum-siden av tunnelen.

Undersøkelser så langt viser at den tsjekkiske lastebilen som ble rammet av brann fredag, hadde begynt oppstigningen mot Drøbak-siden. Den befant seg ca. 2,2 km fra tunnelåpningen.

Nå tør de ytre seg for bro – og for stenging av dagens tunnel

De første som meldte seg etter Aftenpostens oppslag i april, var tilhengere av nytt tunnelløp.

De oppfattet skepsisen mot nytt tunnelløp som overdrevet.

Etter den siste brannen har tilhengere av bro ropt høyest. I tillegg til organiseringen har ordførerne i Nesodden og i Ski, Nina Sandberg (Ap) og Tuva Moflag (Ap), meldt seg som tilhengere.

– Bro må velges først som sist, sier ordfører Nina Sandberg (Ap) i Nesodden til NTB. Sammen med Moflag skriver hun nå brev til Solvik-Olsen, hvor de vil ha dokumentert kostnadene ved alle stengningene av tunnelen.

Fakta: Fordeler og ulemper ved tunnel og bro: Med nytt tunnelløp kommer byggingen mye raskere i gang. Ifølge prosjektleder Anne-Grethe Nordahl tar det normalt to år fra beslutning gjøres til spaden kan stikkes i jorden.

Man tar vare på investeringen på 907 millioner kroner (2016-kroner) for selve byggingen av første tunnelløp.

Med to løp garanterer Nordahl 99 prosent «oppetid». Når man slipper motgående trafikk blir redningsaksjoner enklere. Ved større hendelser kan man stenge ett løp og kjøre all trafikk i det andre.

Regjeringen unngår voldsomme protester mot broprosjektet. De som har ropt høyest har langt på vei erklært at en bro Hurum-Håøya «vil ødelegge hele Indre Oslofjord», sjøliv, fugleliv og friluftsliv inkludert.

Aller viktigst, med to tunneler skal det lages mange rømningstunneler mellom de to løpene, så sikkerheten blir kraftig styrket.

Bygger man nytt tunnelløp – med tilnærmet samme stigning som dagens løp, er risikoen for nye branner og ulykker fortsatt til stede.

Mange bilister kvier seg for å kjøre i lange, undersjøiske tunneler.

Nytt tunnelløp er altså raskest å realisere. Men idet det står klart skal dagens tunnelløp gjennom en langvarig rehabilitering. Det vil gå en god del år før begge tunnelløp åpnes for trafikk.

Med bro reduseres brann- og ulykkesrisikoen kraftig.

Konsekvensene av en ulykke blir normalt også mye mindre dramatisk.

Flyten av trafikk vil være bedre. En bro vil også tåle, og trolig generere, mer trafikk.

En bro vil gjøre innhugg i friluftsområdet der den bygges. Ikke minst under byggeperioden

En bro er beregnet å koste mer enn nytt tunnelløp. Men likevel på sikt være mer samfunnsøkonomisk lønnsom enn tunnel.

Vil Stortinget ta avgjørelse om bro eller tunnel før sommeren?

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) ber altså Stortinget allerede før sommeren avgjøre om Oslofjordtunnelen skal få nytt tunnelløp eller bro.

– Jeg mener det er viktig at man får klargjort dette når Nasjonal Transportplan (NTP) skal behandles. Selv om det skal bygges et nytt tunnelløp, så vet vi at det er mye arbeid som skal gjøres før det. Hvis man ikke tar en beslutning nå, betyr det at det vil ta mye mer tid før man i det hele tatt kommer i gang med prosessen, sier han til NTB.

Aftenposten henvendte seg i går til de samferdselspolitiske talspersonene for Arbeiderpartiet, Høyre, KrF, Venstre, Sp og SV, med spørsmål om dette er realistisk. De vi hørte fra var:

Høyres Nikolai Astrup, som går for nytt tunnelløp.

Venstres Abid Q. Raja, som er enig i at avgjørelsen bør tas før sommeren.

Fakta: Så ofte stenges andre lange norske tunneler Nordbytunnelen i Follo (3,9 km) er enda hardere rammet enn Oslofjordtunnelen når det gjelder stengninger, med 220 i fjor. Men her finnes omkjøringsveier, som gir fortsatt flyt i trafikken. Strømsåstunnelen (Drammen, 3,5 km): 140 hendelser i 2016, men tallet omfatter også situasjoner der man slapp å stenge tunnelen. Ikke-planlagte og planlagte stengninger i andre lange tunneler i 2016: Haukelitunnelen, Telemark: (5,7 km) 2 stengninger, Eikefettunnelen, Hordaland, (4,9 km) 9 stengninger. Fjærlandstunnelen, Sogn og Fjordane (6,4 km) 7 stengninger. Folgefonntunnelen, Hordaland (11,1 km) 2 stengninger. Gudvangatunnelen E16 (11,4 km) 25 stengninger. Bømlafjordtunnelen, Hordaland (7,9 km) 8 stengninger.

Vil stenge tunnelen – men ser sjåførenes ansvar

Lørdag gikk en av de største skeptikerne til tunnel, administrerende direktør Geir A. Mo i Norges Lastebileier-Forbund, ut i Dagbladet og uttalte at tunnelen må stenges permanent.

– Den er livsfarlig og skulle aldri ha vært bygd, mener Mo.

Aftenposten har spurt ham om ikke dette er en lettvint løsning, og om hvor stort ansvar sjåførene har for hendelsene i tunnelen.

– Jo, selvfølgelig. Den største årsaken til ulykker er sjåføren. Men denne tunnelen er bygget slik at den er ekstra farlig. Det er en spekulasjon fra min side, men det er et faktum at et også er flere rundkjøringer før man kommer til tunnelen. Bremsene blir dermed varme i forkant, og forsterkes når bilene skal bratt nedover. Kanskje evner heller ikke sjåførene å bruke retardasjon med motor slik de skal, sier Mo.

– Har vi en kjørestrekning som mange sjåfører rett og slett ikke behersker?

– Det vil jeg ikke spekulere rundt. Men som i alle ulykker har vi en kombinasjon av manglende kompetanse og utilstrekkelig utstyr.

– Hva kan oppnås med ytterligere informasjon til sjåførene rundt tunnelen?

– Den må da være på veldig mange språk. Det har jeg begrenset tro på, sier Mo.

Vurderer permanent kontroll og varmedetektor ved Oslofjordtunnelen

Ifølge avdelingsdirektør Nils Audun Karbø i Statens vegvesen er ødeleggelsene større i tunnelen nå enn i 2011.

– Vi må bytte kabler og lysarmatur i ca. 500 meters lengde og bytte ut seks støpte veggelementer. I 2011 byttet vi fire slike, sier han.

– Det kan virke som om det har vært varmere under brannen denne gangen. Videre må vi legge ny asfalt, og bytte ut utstyr i tekniske skap som brannslukningsutstyr og SOS-utstyr, som smeltet under brannen.

– Lastebileierforbundet vil ha stengt tunnelen på grunn av risiko for brann. Men hva med sjåførenes ansvar?

– De skal opptre forsvarlig, og ha forsvarlige kjøretøyer. Stigningen er også godt skiltet, man skal ha lav fart når man kjører inn.

– Kan det være aktuelt å øke kontrollene ved tunnelmunningene, vurdere permanent kontroll her?

– Vi må vurdere om det er grunnlag for det. Det er også teknologi under utvikling for varmedeteksjon. Som kan fange opp varme på kjøretøyer før de kjører inn i tunnelen, sier Karbø.