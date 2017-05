Arbeiderpartiet sikrer flertall for å redde akuttkirurgien i Odda

Etter tidligere å ha hintet om omkamp, har Arbeiderpartiet nå bestemt at de ønsker å beholde akuttkirurgien på Odda sjukehus i Hordaland. Dermed er det flertall på Stortinget for å beholde tilbudet. Fra før har SV, Sp og KrF varslet det samme.

– Arbeiderpartiet mener det er faglig rett å opprettholde tilbudet. Odda-modellen skal både opprettholdes og utvikles, sier Ruth Grung (Ap) til BT.

Det var NRK som først meldte om saken.

Serverte gladnyhet til frokost

Det skal ha vært stående applaus på Hardanger Hotell da Grung serverte nyheten under 1. mai-frokosten der i morges.

Årets 1. mai-markering i Odda handler utelukkende om kampen for beholde akuttkirurgien ved lokalsykehuset, etter at det i mars ble kjent at helseminister Bent Høie (H) vil legge den ned.

Saken skal behandles i helse- og sosialkomiteen på Stortinget 9. mai, med Grung som saksordfører.

– Vi har gått grundig gjennom forslagene til helseministeren. Det han har konkludert med, vil ikke gi et godt nok tilbud i Odda. Mens dagens tilbud gjør det, sier Grung.

Skjønner ikke argumentasjonen

Arbeiderpartiet er ikke fornøyd med helseminister Bent Høies lederskap i arbeidet med sykehusplanen.

– Etter fire års utredning var Odda eneste sykehus som ble ofret, mens andre sykehus med samme utfordringer, som Tynset og Gravdal, ble opprettholdt. Vi skjønner ikke den faglige argumentasjonen for dette, sier Grung, og legger til:

– Man kan ikke la seg styre av profesjonsinteresser. Man må se behovet til hele befolkningen.

Vil ha med Høyre og Frp

Til NRK sier Grung at hun vil jobbe for å få regjeringspartiene Høyre og Frp med på laget, men påpeker at det er flertall i Stortinget for å beholde akuttkirurgien også uten dem.

– Vi vil jobbe for å få et bredest mulig flertall. Sykehuset er den viktigste saken i Odda, sier Grung til BT.

Senere i dag, klokken 16, skal Grung delta en i politisk debatt som LO arrangerer om sykehuset i Odda.