Arbeiderpartipolitiker i Hordaland sitter fengslet i sedelighetssak

– Vi vet at han er fengslet, men ikke hvorfor. Vi har ikke hatt kontakt med ham og har ikke foretatt oss noe internt i partiet. Vi må avvente til vi vet mer, sier en ledende arbeiderpartipolitiker i mannens hjemkommune til BT.

– En alvorlig sak

Det var onsdag 12. oktober at mannen ble pågrepet av politiet. Dagen etter ble han varetektsfengslet i tingretten.

– Jeg kan ikke kommentere saken ut over at han ble varetektsfengslet i fire uker, sier politiadvokat Asbjørn Onarheim i Vest politidistrikt til BT torsdag.

– Det er en alvorlig sak, sa han da mannen ble fengslet.

Politiadvokaten ville ikke si noe om hvor mange fornærmede det er i saken eller hvilke paragrafer mannen er siktet for. Han bisto kollega Janne Ringset Heltne under fengslingsmøtet.

Politiet mente det var fare for at mannen skulle ødelegge bevis hvis han var på frifot og fikk altså rettens medhold til varetektsfengsling.

– Vi har bedt om varetektsfengsling av hensyn til bevisforspillelse. Da kan vi ikke opplyse om sakens detaljer, sier Heltne.

Saken handler om pornografi, ifølge rettens berammingsliste. Retten har lagt ned forbud om å referere fra kjennelsen, som BT har lest.

Mannens forsvarer, Jannicke Keller-Fløystad, vil ikke si noe om saken.

Anket, men fikk nei

Etter å ha blitt fengslet i tingretten, anket mannen avgjørelsen til Gulating lagmannsrett. Han argumenterte for å bli løslatt, men lagmannsretten avviste anken i en kjennelse 18. oktober. Også denne kjennelsen er unntatt offentlighet av hensyn til etterforskningen.

Arbeiderpartiet opplyser at de ikke har nedfelt skriftlige regler for hvordan man håndterer slike saker. Kristin Kallset er assisterende partisekretær og sier at hver sak vurderes individuelt.

– Det skjer fordi etterforskning av straffesaker mot folkevalgte ikke er identiske, og dermed er det vanskelig med et felles regelverk. Men det er normalt at den det gjelder søker permisjon og trer til side mens etterforskning pågår, sier hun.

Tidligere i sommer skrev BT om en KrF-politiker i Hordaland som var siktet for å ha forgrepet seg på flere barn.

– Jeg har lagt alle kortene på bordet overfor politiet og beklager sterkt det som har skjedd. Jeg beklager overfor dem som har vært utsatt for dette. Jeg tar dette forferdelig tungt, og har søkt hjelp, sa mannen til BT.

Han trakk seg fra alle verv i sitt parti etter at saken ble kjent i BT.