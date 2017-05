Arfan Bhatti fremstilles for varetektsfengsling - siktet for brudd på våpenloven

– Dette er en helt alminnelig straffesak. Han vil bli forsøkt fremstilt for fengsling i dag og er siktet for brudd på våpenlovgivningen, sier politiadvokat Anne Cathrine Aga til Aftenposten. Hun ønsker ikke å kommentere hvor lang fengsling politiet vil be om.

Islamisten Arfan Bhatti ble pågrepet av politiet kvelden før 17. mai. Politiet opplyser overfor Aftenposten at saken ikke er terrorrelatert.

– Burde ringe først?

Bhattis forsvarer, advokat John Christian Elden, opplyser overfor Aftenposten at klienten er mistenkt for brudd på våpenloven.

Han lar det imidlertid skinne gjennom at politiet kan ha hatt andre motiver for å pågripe klienten hans.

– Bhatti lurte litt på om han burde kontakte politiet før 17. mai. Han er tidligere pågrepet før nasjonaldagen og han ble pågrepet før Obamas Oslo-besøk, sier Elden, som sier anklagene ble frafalt etterpå.

Obama besøkte Oslo da han mottok Nobels fredspris i desember 2009.

– Neste år kan det hende Bhatti ringer politiet før 17. mai, sier Elden.

Mistenkt i våpensak

Bhatti er mistenkt i sammenheng med en sak der en mann allerede er varetektsfengslet for å ha mottatt våpen til oppbevaring. Han avviser ifølge Elden å kjenne til denne saken.

– Tror du politiet ønsket å holde ham vekk fra gatene?