Avhører nye vitner i Birgitte Tengs-saken

– Nå er vi en fase hvor vi identifiserer personer vi ønsker å avhøre. Vi skal på et tidspunkt foreta avhør av vitner som har vært inne til avhør tidligere, men også av nye vitner, som ikke tidligere har vært inne til avhør, sier politiadvokat Lars Ole Berge i Sør-Vest politidistrikt til VG.

Etterforskningen av saken om 17 år gamle Tengs som ble funnet drept like ved hjemmet sitt på Karmøy i mai i 1995, ble gjenopptatt for seks måneder siden. Politiet sier det er potensial for oppklaring så lenge de etterfrosker saken. Nå jobber majoriteten av etterforskerne med å utpeke vitner som er av interesse for politiet, mens andre fortsetter analysearbeidet, opplyser Berge.

– Vi mener det fortsatt finnes vitner som kan belyse hva som skjedde, påpeker politiadvokaten og sier at politiet hele tiden tar høyde for at det er over 20 år siden drapet skjedde.

– Vi følger Kripos' anbefaling og ser på aktuelle personer som ikke har vært undersøkt nærmere tidligere. Vi ser på aktuelle kandidater, enten de er basert på etterforskningen fra den gang eller tips som er kommet inn senere.

Les også:

Faren til Birgitte Tengs fetter: «Tilståelsen er plukket i fillebiter. Vi er uendelig lettet»

Aftenposten mener: Riktig å gjenåpne Birgitte Tengs-saken