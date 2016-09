Azra Gilani ble skilt, brøt med det muslimske miljøet og ga barna sine frihet

Jan Tomas Espedal

Moren hennes Azra Gilani (67) kom til Norge fra Pakistan sammen med ektemannen i 1972. I møtet med den norske, kalde vintere byttet hun umiddelbart bort pakistanske klær med bukse og ullundertøy.

– Jeg var praktisk, men pakistanere kalte meg «mann» fordi jeg ikke gikk tradisjonelt kledd, smiler Azra Gilani.

Siden er hun blitt kalt både dårlig mor og andre styggere ting.

Tåler trusler

Azra Gilani har bodd i Norge i 45 år, men først denne uken ble hun kjent for nordmenn flest etter å ha skrevet kronikken «Muslimske mødre, nå må dere våkne!» som Aftenposten publiserte onsdag.

Der tar hun et oppgjør med sine medsøstre som ikke står opp for døtrene sine, men som påfører dem tradisjoner som ikke samsvarer med norsk levemåte. Døtre som trues på livet fordi de har kjærester og ikke er jomfruer når de gifter seg.

– Jeg har fått veldig mange fine og positive tilbakemeldinger og noen negative fra det konservative, muslimske miljøet. Noen få av dem har vært ubehagelige og litt truende. Som «Nå må du være forsiktig, Azra!»

Hun tror det kommer flere kritiske og krasse kommentarer etter hvert, men hun er forberedt.

– Da jeg bestemte meg for å skrive kronikken, visste jeg selvfølgelig at noen ville reagerer negativt, men det er selvfølgelig ubehagelig med trusler.

– Er du redd?

– Nei, jeg tåler dette og må stå i det for unge jenter og gutter.

- Du har bodd lenge i Norge og først som 67-åring skriver du i avisen. Hvorfor akkurat nå?

– Jeg ble veldig provosert av debatten om jomfrusjekk og tenkte at nå er tiden inne. Som foreldre er det vår oppgave å støtte våre barn, uavhengig av deres kjærester eller seksuelle erfaringer. Foreldre må innse at tidene har endret seg. Det er ikke nok med bare høyere utdannelse. Barna må få lov til å leve i takt med samtiden. Noen mener de fleste muslimske barn gjør det allerede.

– Hva mener du?

– Vi må skape større aksept for at andre velger annerledes enn oss selv. Jeg håper flere mødre fra min generasjon engasjerer seg i debatten. Jeg går gjerne i dialog med mammaer og pappaer hvis de ønsker. Politikerne må også på banen her og skape en arena der foreldre får større kunnskap.

Aftenposten møter Azra Gilani på kafé på Frogner i Oslo sammen med sin yngste datter Maria (34), statsviter og rådgiver i Norad. Hun er svært stolt av moren sin.

– Mamma har vært sterk, klok og rakrygget for oss barna. Alltid. Uten hennes liberale og uredde tanker og holdninger hadde ikke jeg og søsknene mine hatt det livet vi lever nå, sier Maria.

Azra Gilani er også mor til Sadif Vibeke (44) som er ingeniør, siviløkonom Nina Fahra og kriminolog Omar. Alle med morens etternavn.

Alene og annerledes

Mamma Gilani vokste opp i Pakistans nest største by Lahore. Hennes foreldre og besteforeldre var velstående akademikere.

– Valgte du selv ektemann?

– Ja, det gjorde jeg, og det var aldri noe tema at jeg ikke skulle gifte meg av kjærlighet. Min familie var moderne på mange måter, og de ga meg trygghet og selvstendighet som viktig bagasje i livet mitt.

I 1972 reiste hun med mannen sin til Europa, først til London, Hamburg og så Oslo. De var første generasjon innvandrere.

– Min mann fikk jobb med en gang i Norge og helt tilfeldig flyttet vi til Vettakollen i Oslo. Vi så en annonse i avisen der en norsk familie søkte etter en praktikant til å passe barna sine. Det fulgte en liten, men bra hybel til jobben som jeg fikk.

Ingen pakistanske venninner

Azra lærte seg sine første norske ord ved å lytte og skrive ned norske ord. Senere, da hun fikk sine egne barn, og familien hadde flyttet til egen leilighet på Majorstuen begynte hun på norskkurs.

– Jeg har hele tiden jobbet, også da barna var små. De gikk alle fire i barnehage og lærte seg norsk. De var og er norske selv om de lærte seg urdu. De har aldri glemt sitt opphav og sin families hjemland.

Azra Galini var motstrøms og fulgte sin egen stemme. Hun lot seg aldri påvirke av andre pakistanske kvinner som var så bekymret for om barna deres kunne bli for norske.

– Det var ikke alltid like lett, og jeg brøt på en måte med det pakistanske miljøet. For å si det sånn: Jeg har mange venninner, men ingen av dem er pakistanske. På mange måter har jeg vært alene og annerledes.

For frigjort

Maria blir rørt av å høre moren fortelle, for også hun har følt seg spesiell.

– Jeg forsøkte å få pakistanske venner da jeg gikk på Marienlyst ungdomsskole og Fagerborg videregående. Men de synes jeg var for frigjort. Jeg ble kalt «en dårlig én...»

– Hvordan var det?

– I dag tenker jeg det var like greit. Som student i New York fikk jeg mange pakistanske venner. Det er et ironisk paradoks at majoriteten av norskpakistanere er mer konservative og tradisjonelle enn mine pakistanske venner fra Islamabad og Lahore.

Azra Galini håper kronikken hun har skrevet er starten på noe nytt og bedre for muslimske barn og ungdom i Norge.

– Vi kan ikke lenger påtvinge ungene våre et levesett som gjør dem ulykkelige. Vi må fjerne oss fra begrepene «ære» og «skam.» Disse ordene som er kjernen i oppdragelsen av mange muslimske jenter. Vi må tenke nytt og moderne, i takt med tiden og verden vi lever i.

– Hvordan skal det gjøres?

– Vi må få flere muslimske kvinner på banen. Det er vi som kvinner som må stå opp mot de mannsdominerte begrepene «ære» og «skam» og alt det fører med seg. Muslimske kvinner må kjenne sine rettigheter og stå opp for sine barn. Slutte å blande tradisjon og religion. Religionen brukes mot kvinner i dag. Det må ta slutt, det går fint an å både være muslim og norsk, sier Azra.

Giftet seg av kjærlighet

– Du har fire barn, alle er gift. Har de fått velge selv?

– Selvfølgelig. Jeg fikk gifte meg av kjærlighet, hvorfor skulle jeg tvinge noen inn i et ekteskap de ikke selv ønsket?

Maria er gift med en spansk mann, også han høyt utdannet fra Yale.

- Hadde du blitt godtatt av en pakistansk svigerfamilie?

– Ja, men ikke en norsk-pakistansk svigerfamilie. I valg av min ektemann har jeg aldri brydd meg om nasjonalitet eller religion, sier Maria.

– Barna må ikke ofres

Azra Gilani innrømmer at det til tider har vært tøft for henne.

– Det har kostet mye. Men jeg er glad jeg turte å være prinsippfast, og at jeg ga både mine døtre og min sønn like muligheter, de samme reglene- og min uforbeholdne kjærlighet. Kvinne rmå gå med hevet hode og være stolte av valgene vi tar. Muslimske kvinne rmå stå sterkere sammen og jobbe mot ukulturen.

– Er du egentlig muslim?

– Ja, det er jeg.

– Hvordan forklarer du at noen muslimer ikke vil sine egne barn vel, at de utsetter dem for tvang og ulykkelige liv?

– Jeg kan ikke forstå det selv. Enhver mamma, uansett kultur og religion, vil sine barn vel. Jeg må tro at det veier tyngst. Ingen barn bør bli ofre for at foreldre skal beholde tradisjoner.

