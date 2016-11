BMW-eier sov i bilen og våknet av tyvene

– Det var en bileier som sov i bilen da noen forsøkte å bryte seg inn, sier operasjonsleder Kirsten Bergstrøm i Trøndelag politidistrikt, skriver Adresseavisen.

Innbruddsforsøket skjedde i Olderdalen i Sør-Trøndelag.

Siden juni har politiet mottatt over 200 meldinger om en bande som bryter seg inn i biler. BMW-er er ifølge politiet mest utsatt og svært mange av innbruddene skjer i Oslo og Trondheimsområdet.

Tyvene rakk ikke å ødelegge BMW-en med den sovende bileieren i. Politiet fikk meldingen klokken 02.20 natt til fredag, og sendte patruljer til stedet.

– Bileieren hørte lyder og så at de sprang. Vi forsøkte å ta dem, uten å lykkes. Det var minst to personer med mørke klær og ryggsekker, men vi har ingen gode beskrivelser på dem.

Vokser i omfang Politiet søkte vidt, blant annet med hund.

– Han så ikke at de dro i bil, men det er modus at de har det, så vi har også kontrollert biler i forbindelse med søket, sier Bergstrøm.

i Oslo oppfordrer politiet bileiere til å sikre seg best mulig: Helst sette bilen i garasje, gjerne montere kamera som overvåker gårdsplassen, og observere og melde fra om mistenkelig aktivitet i nabolaget.

Stjal ratt

Politiet i Trondheim fikk melding om nok et innbrudd i en BMW som har skjedd i løpet av natten.

– Rattet er i alle fall stjålet, sier operasjonsleder Trond Volden ved Trøndelag politidistrikt.

Politiet er på stedet og gjennomfører åstedsundersøkelse.

Flere innbrudd

BMW-saken i Trøndelag har fortsatt å vokse i omfang, etter at meldingene om bilinnbrudd begynte å tikke inn i forrige uke. Finans Norge anslår at hvert biltyveri koster forsikringsselskapene i snitt 120 000 kroner.

I tillegg til nattens hendelse, er minst 12 nyere BMW-er i Trondheim blitt utsatt for innbrudd og tyveri siden fredag.

Politioverbetjent Jan Erik Svendsen ved Trøndelag politidistrikt er leder for team narkotika og organisert kriminalitet. Svendsen sier at de har mottatt interessante tips, og sier at de bruker betydelige ressurser og prioriterer saken høyt.

Han har følgende oppfordring til publikum:

– Folk bør se etter utenlandskregistrerte kjøretøy, og ikke være redd for å varsle oss. Innbruddene har skjedd sent på natten, men selve rekognoseringen kan ha skjedd tidligere på kvelden. Vi sitter med informasjon om at det foregår lokalisering av BMW-er i forkant, sier Svendsen.

Også østlandet er rammet

På østlandet har politiet mottatt 115 saker bare de siste to månedene. Her har de satt sammen en gruppe som koordinerer etterforskningen.

Her har biltyvene slått til:

– Akkurat nå er det minst to grupperinger i Norge, men det kan være flere. Nå holder grupperinger på i både Trondheim og Sør-Norge samtidig, sier politioverbetjent Stig Vasbø, leder for etterretnings- og vinningsavsnittet på Majorstuen politistasjon i Oslo.

De koordinerer etterforskningen av de mange bilinnbruddene på Sør- og Østlandet.

51 av sakene som er mottatt de siste to månedene er på adresser i Oslo, de fleste av dem i boligområder utenfor Ring 3. Spesielt på Nordstrand har banden herjet. I bydelen er det registrert 21 bilinnbrudd den siste tiden.

Det har vært ekstra mange biltyverier på Nordstrand: