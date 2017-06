Bare i ett skolefag er gutter best: kroppsøving

– Det er ikke sånn at det går dårlig med alle gutter. Men på de negative statistikkene er gutter overrepresentert. Det er flere gutter som får spesialundervisning, det er flere gutter som dropper ut, og gutter er overrepresentert blant de svakeste elvene, dem med dårligst karakterer, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

I møte med en gruppe elever fra Kuben videregående skole i Oslo er han åpen om at man vet for lite om årsakene til at det er slik. I mange europeiske land er situasjonen den samme.