Du er fem år og sitter på do, men du vet ikke om noen ser på deg og hva du gjør.

Eller, du er en ansatt inne på toalettet med et lite barn, og du vet ikke om noen følger med på hva du gjør.

Er det greit?

I den private Kulturbarnehagen i Tromsø har de installert såkalte elektroniske kikkhull. Det er en form for kamera, hvor man på en skjerm kan se hva kikkhullskameraet viser. Du kan altså stå på én side av en lukket dør og se hva som skjer på den andre siden av døren.

Flere toaletter og minst ett lekerom skal også være underlagt «kikkhullsovervåkingen» i barnehagen.

I Kulturbarnehagen gjøres det ikke opptak, men ansatte kan trykke på en knapp og få opp et direktebilde på skjermen.

Etter det Aftenposten kjenner til, har også enkelte barnehagebarn, selv om de ikke har lov, klart å komme seg høyt nok til å bruke kikkhullskameraet.

Vil forhindre seksuelle overgrep

Daglig leder Birgitta Lyngmo Czyz ved barnehagen mener det ikke er en form for kamera de bruker, og presiserer at de ikke tar noe opp.

– Vi installerte det som en del av sikkerhetsrutinene i barnehagen, slik at det ikke skal foregå ting på rom som ikke skal foregå.

– Som seksuelle overgrep?

– Ja, for eksempel.

Hun sier også at bortsett fra ved ett tilfelle har hun ikke hørt noe negativt fra foreldrene om kikkhullene.

– Også de ansatte sier de føler seg tryggere nå. Alle de mannlig ansatte har sagt at de er glad for dette. Spesielt etter saken i fjor var det ubehagelig å være mann i barnehage, sier hun.

Saken daglig leder referer til, er overgrepssaken fra en annen barnehage, der en mannlig barnehageansatt i Tromsø er siktet for å ha begått overgrep mot mange barn.

Styreleder Jon Hveding sier til Aftenposten at Kulturbarnehagen aldri har ansett kikkhull med display som et kamera, men en erstatning for et vanlig kikkhull eller vindu.

– Og barnehagen kommer selvfølgelig til å rette seg etter eventuelle pålegg hvis de har gjort noe galt, legger han til.

Dette sier Datatilsynet

Basert på et tips om denne praksisen har Datatilsynet sendt et brev til barnehagen hvor de krever en redegjørelse.

Juridisk seniorrådgiver Ylva Marrable kan ikke uttale seg konkret om denne saken, og kan foreløpig ikke si om det som skjer i barnehagen i Tromsø er definert som kameraovervåking.

Men hun sier på generelt grunnlag at det skal veldig mye til for at kameraovervåking inne i en barnehage vil være lov.

– Det klare utgangspunktet er at det ikke skal skje.

For å være lovlig, må det være for å forebygge farlige situasjoner, av hensyn til ansattes sikkerhet eller andre særskilte behov.

– Disse interessene må da veie tyngre enn personvernet til barna og de ansatte.

Marrable viser også til at overvåkingen må være nødvendig, og at det må godtgjøres at det vil ha en effekt. Man forplikter seg også å vurdere mindre inngripende tiltak først.

– Ansatte vil kunne føle seg mistenkeliggjort ved at et kamera kan observere dem i skjul. Vi må også tenke på om vi sender riktige signaler til barna, når de blir observert av en kameralinse under lek og når de er på toalettet.

Frp-politiker ville ha kameraovervåking

Stortingspolitiker Laila Reinertsen fra Frp sa i vår at man burde vurdere kameraovervåking i barnehagen, for å avdekke overgrep.

Til VG sa hun at barnas trygghet måtte gå foran personvernet.

– For meg er ungene det viktigste, de er de mest sårbare vi har, sa hun.

Både barnehagebyråd i Bergen, Pål Hafstad Thorsen og hans Ap-kollega i Tromsø, Brage Larsen Sollund, har tatt avstand fra dette forslaget.

– Jeg vil ikke at min sønn skal overvåkes når han skiftes bleie på i barnehagens stellerom. Det er lett å miste hodet i diskusjonen om hvordan konfrontere slik ondskap som overgrep mot barn, sa Sollund til iTromsø.