Barnehageansatt i Alta siktet for overgrep

Mannen ble pågrepet tirsdag 11. oktober og varetektsfengslet i to uker dagen etter. Politiet skal ha startet etterforskning etter at barnets mor slo alarm.

– Han erkjenner ikke straffskyld, sier mannens forsvarer, advokat Håkon Helsvig, til Aftenposten.

– Hvordan har han tatt pågripelsen?

– Han har tatt den tungt.

Helsvig forteller at siktelsen dreier seg om ett barn og skal være basert på opplysninger som er kommet frem i samtaler mellom barnet og dets mor.

Alle barnehageledere i møte

Tirsdag kveld er lederne for alle barnehagene i Alta i et møte med kommunen og politiet. Etterforskningen i saken har pågått for fullt i en ukes tid, forteller politiinspektør Svein-Tore Nilsen til Aftenposten.

– Etterforskningen har pågått helt siden pågripelsen 11. oktober. Saken har meget høy prioritet, sier Nilsen.

– Hvordan startet saken?

– Det var foresatte til barnet som reagerte på en del ting.

Av hensyn til etterforskningen ønsker ikke politiet å gi mer informasjon i saken, men det vil bli innkalt til en pressekonferanse onsdag ved Alta lensmannskontor.