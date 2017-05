KRISTIANSAND: – Vi må forholde oss til norsk lov, og de premissene dommen legger for det videre arbeidet til barnevernstjenesten i denne saken. Vår advokat har vurdert at det juridisk sett ikke er noe grunnlag for å anke, sier Svein Ove Ueland, virksomhetsleder i Kristiansand kommune ti Fædrelandsvennen.

Kristiansand er vertskommune for barnevernstjenesten i Kristiansandregionen, og motpart i søksmålet fra Søgne-gutten (16) og hans far.