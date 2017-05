Basehopperen er hentet ned fra fjellhylle ved Kjerag

Klokken 17.20 fredag fikk politiet melding om en basehoppulykke i Kjerag. Skadeomfanget er foreløpig uavklart.

En politipatrulje blir med et Sea King redningshelikopter inn til området, meldte politiet på Twitter.

– Vi er blitt bedt om å bistå i forbindelse med at en basehopper har fått problemer. Foreløpig vet vi ikke hva som har skjedd, opplyser Viste til Aftenbladet klokken 17.30.

Redningshelikopteret tok av fra Sola litt før klokken 18 og skal være framme ved Kjerag rundt klokken 18.30.

– Da har vi med oss klatrere fra Rogaland Alpine Redningsgruppe og politi, i tillegg til egne redningsmannskaper, sier Viste.

Klokken 18.35 melder politiet at helikopteret er fremme på ulykkestedet.

«Det er kontakt med basehopperen. Han er lettere skadet og vil trenge bistand til å ta seg ned», skriver de på Twitter.

– Basehopperen sitter på ei fjellhylle. Han har vinket og gitt tegn til at han er i bra form, sier vakthavende redningsleder Asbjørn Viste ved Hovedredningssentralen i Sør-Norge (HRS).

Klokken 20.30 er Sea King-helikopteret på vei tilbake til Sola med basehopperen om bord.

– Vi satte av klatrere på et punkt litt under fjellhylla der basehopperen var. De klatret opp og fikk sikret basehopperen, slik at vi kunne heise ham ut med helikopteret, sier vakthavende redningsleder ved HRS, Ben Vikøren, til Aftenbladet.

Basehopperen skal ikke være alvorlig skadet.

Aftenbladet følger saken.

