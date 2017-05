Båt på land - søk etter folk på Stord

Søket pågår fortsatt fremdeles mange timer eller ulykken.

– Vi er rimelig sikre på at de to som var ombord i båten befinner seg på land. Vi er bekymret for at de kan være skadet eller i sjokk, sier Owe Frøland, redningsleder ved Hovedredningssentralen til bt.no.

Spor om bord tyder på at minst én av dem er kommet til skade, bekrefter redningslederen.

Hovedredningssentralen fikk melding om den havarerte båten klokken 06.17 i morges fra en forbipasserende båt.

Båt har gått på land på Stord-siden av Langenuen, like nord for Jektevik.

Søk med helikopter

Fra Sola lettet etter Sea King-helikopter og søkte etter mennesker i sjøen. Mannskapet fra Hovedredningsentralen kom seg om bord og registrerte at motoren fortsatt var varm.

– Derfor er vi rimelig sikre på at det må ha skjedd etter klokken 03 men før klokken 06.17, sier Frøland til BT klokken 09.30.

Frøland sier at de gjennom etterretning ble klar over at det har vært to personer om bord og at disse har gått i land.

– Har dere vitner som sier dette?

– Dette er informasjon vi er relativt sikre på, men jeg vil ikke si mer om hvordan vi har funnet det ut, sier han.

Søket i sjøen er derfor avsluttet. Politiet på Hauglandet overtar letingen, når det nå skal skje på land.

– Vi er i ferd med å kalle ut mannskaper og vil søke i terrenget, sier operasjonsleder Jan Magne Østebøvik hos politiet.

Røde Kors er varslet og deltar i leitingen.

– Bekymret

– Vi planlegger nå et søk etter de to på land. Båten har holdt høy fart og vi er bekymret for om de to er skadd. De kan være i sjokk eller de kan ha andre fysiske skader, sier Frøland.

– Båter er registrert og dere vet jo derfor hvem eieren er. Er vedkommende involvert i crashet?

– Det vil jeg ikke nærmere inn på, sier Frøland, som bekrefter at båten ikke er meldt stjålet.

Saken blir oppdatert.