Bedre å bo i større kommuner

Kommunene har blitt målt på informasjon og service, og ikke kvalitet og innhold i selve tjenesten.

– Innbyggerne skal kunne forvente at kommunen leverer på så grunnleggende tjenester som de vi har testet, sier forbrukerdirektør Randi Flesland.

Forbrukerrådet har testet landets kommuner en rekke ganger siden 2005. Over årene er tendensen at større kommuner gjør det bedre enn de små. Asker er klar vinner av testen, men følges likevel av et unntak. Vinje kommune med bare 3.700 innbyggere er på andreplass på lista. På de neste plasseringene er Nes, Bærum, Hamar, Ringerike og Trondheim.

Alle de 50 dårligste kommunene har under 10.000 innbyggere, og blant de 25 beste er det kun to kommuner med under 10.000 innbyggere.