Ber myndighetene om fortgang i immunsvikt-screening av nyfødte

Det vil ta opptil to år å avgjøre om screening for alvorlig immunsvikt skal innføres for alle nyfødte i Norge.

Fredag skrev A-magasinet om Tobias (1) fra Vennesla. Som nyfødt deltok han i et prøveprosjekt ved sykehuset i Arendal. Tilfeldigheter gjorde at han ble diagnostisert med den alvorlige, medfødte immunsviktsykdommen SCID: Blodprøven hans ble analysert med den ekstra testen som ennå ikke er en del av den nasjonale masseundersøkelsen av nyfødte (nyfødtscreening). Fordi han deltok i prøveprosjektet, fikk han rask behandling med benmargstransplantasjon og er nå er frisk.