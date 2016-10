Ber om videre etterforskning av skredet på Svalbard

Formålet med den videre etterforskningen er å avklare om et straffbart forhold har funnet sted, og hvem som i så fall er ansvarlige, heter det i en pressemelding fra Riksadvokaten.

– I et tilfelle som dette, hvor en naturkatastrofe har krevd to menneskeliv og medført store materielle skader, og hvor et helt lokalsamfunn er rammet, er det åpenbart grunn til å etterforske med det formål å klarlegge årsaken, slik Sysselmannen har gjort, skriver Riksadvokaten.

Klage fra etterlatte

– Riksadvokaten finner imidlertid at det i dette tilfellet også er rimelig grunn til å foreta videre etterforskning, med det formål å avklare om det foreligger straffbart forhold som skal forfølges av det offentlige. Klagen fra to av de etterlatte over statsadvokatens beslutning om henleggelse tas derfor til følge, står det videre.

Riksadvokaten understreker samtidig at beslutningen ikke innebærer at det er funnet konkrete holdepunkter for at noen har begått noe straffbart forhold. Målet med den videre etterforskningen er å bringe klarhet i dette spørsmålet.

Sysselmannen støtter beslutning

Sysselmann Kjerstin Askholt ønsker ikke å kommentere saken. – Helt fra begynnelsen av har Sysselmannen erklært seg inhabil i denne saken, og vi ber om forståelse for at vi ikke kan kommentere saken så lenge den er under etterforskning, sier hun.

Samtidig støtter Sysselmannen Riksadvokatens beslutning. – Det er viktig at saken blir grundig etterforsket slik at de etterlatte og allmennheten får svar, og for at ingen unødig skal utsettes for mistanke, slik det framkommer av Riksadvokatens pressemelding, sier hun.

Skredet som gikk fra Sukkertoppen i Longyearbyen, var rundt 300 meter bredt, og cirka 5.000 tonn snø løsnet fra fjellsiden. 42 år gamle Atle Husby og 2 år gamle Nikoline Røkenes mistet livet i skredet. Flere andre ble skadd, og 200 mennesker ble evakuert.