Ber samferdselsministeren sikre folket lørdagsaviser

Aftenposten meldte tidligere i uken at 35.000 abonnenter i hele landet risikerer å ikke få levert lørdagsavisen etter at Samferdselsdepartementet inngikk avtale med selskapet Kvikkas om lørdagsdistribusjon.

– Brudd på Stortingets forutsetninger

– Det som nå skjer er et åpenbart brudd på Stortingets forutsetninger for anbudskonkurransen, sier Raja.

Han viser til at en enstemmig transport- og kommunikasjonskomite i Stortinget pekte på behovet for å distribuere lørdagsaviser da den nye postloven ble behandlet i fjor sommer.

Se interaktivt kart som viser hvor i landet og hvor mange som mister lørdagsavisen:

«Komiteen er opptatt av å sikre lørdagsombæring av aviser. Selv om mange aviser kan distribueres digitalt, er lørdagsavisen fremdeles viktig særlig for de mange lokalavisene. Komiteen er fornøyd med at det legges opp til en hjemmel i loven for å forskriftsregulere krav til leveringsplikt på lørdager i områder der det ikke eksisterer noe alternativt avisdistribusjonsnett. Komiteen vil be departementet følge opp intensjonen i loven og sørge for at det kommer på plass en god løsning som sikrer tilgang til papiraviser på lørdag i hele landet», konkluderte komiteen.

Viktig for samfunnsdebatten

Raja mener samferdselminister Ketil Solvik-Olsen umiddelbart gjør klokt i å rette opp i den situasjonen som nå har oppstått.

– Den statsråd som ikke følger Stortingets vilje vil fort ligge tynt an. Det vil ikke bli hyggelig for statsråden å bli kalt inn på Stortingets teppe om et så klart brudd på forutsetningene fra en enstemmig komité, sier han.

Les også: Regjeringen vil avvikle postombæring på lørdagen

Raja mener lørdagsavisene er viktige for alle som leser dem i helgen, og ikke minst for å holde samfunnsdebatten i Norge gående.

– Nyheter er dessuten ferskvare. Ingen er interessert i helgens nyheter på mandag, legger han til.

Aftenposten har de to siste dagene forsøkt å få en kommentar fra samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, uten å lykkes.

Berører 2600 Aftenposten-abonnenter

Aftenpostens sjefredaktør Espen Egil Hansen uttalte dette om avtalen med Kvikkas mandag:

– Dette er kritisk for norske aviser. En tredjedel av det opplaget som til nå har gått ut med Posten lørdager forsvinner. For Aftenpostens del ser det ut til at minst 2600 abonnenter vil bli berørt.

Mediebedriftenes landsforening (MBL) følger situasjonen knyttet til lørdagsdistribusjon tett. MBL hadde tidligere denne uken møte med Samferdselsdepartementet der de uttrykte sterk bekymring.