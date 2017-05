Bjarne Bringedal (90) er først ut. Nå har han kommunens elektroniske lås på døren sin – som Bergens første, skriver Bergens Tidende.

Det betyr at hjemmesykepleien med et trykk på mobilen kan åpne døren hans. Dermed trengs ikke lenger et stort nøkkelknippe - bare en mobil, en app og bluetooth-teknologi.