Bergen ville sette verdensrekord i samkjøring - kun 30 biler deltok

«Har opplevd ubehageligheter i bil med fremmede.»

«Vil ha kvalitetstid alene når jeg kjører.»

Dette er noen av tilbakemeldingene NAF og SINTEF rapporterer om når de oppsummerer hvorfor samkjøring ikke er blitt noen suksess i Bergen, skriver BT.

Prosjektet «Spontan samkjøring» ble lansert i Bergen i 2007. For noen dager siden meldte Statens vegvesen at samkjøringsappen HentMEG var nedlagt, og at prosjektet var parkert etter at 45,5 millioner kroner er svidd av.

Mange ideer og påfunn har vært testet ut for å få sving på samkjøringen i Bergen. Sist uke prøvde Norsk institutt for samkjøring, i samarbeid med Europeisk Mobilitetsuke i Bergen, seg på et uformelt verdensrekordforsøk.

Beskjedne tall

– Det er beskjedne tall vi kan vise til etter «verdensrekordforsøket», som mer var et stunt for å få oppmerksomhet. Rundt 30 biler var involvert i rekordforsøket som varte en hel dag. Vi snakker da om biler som er registrert via appløsninger, sier Kristian Amlie, som sammen med Kyrre Sørensen er initiativtaker til Norsk institutt for samkjøring.

Han sier at det meste man har klart å mobilisere av samkjøring på én dag i Bergen er cirka 45 biler.

– Men vi vet at dette har noe for seg, og at dette må bli en del av fremtiden om vi vil ta vare på miljøet og redusere antall biler på veiene. Vi tar små steg, men opplever at flere og flere vil være med på å ideene våre.

Samkjører uten app

– Det er svært mange som kjører sammen, men som ikke benytter seg av de mange samkjøringsappene som fins, sier Amlie, som kaller seg samkjøringsentusiast.

Amlie ser mange lyspunkter, selv om det er langt frem om man skal få endret det store trafikkbildet.

– Det er bedrifter i sving som tilrettelegger for samkjøring, blant annet ved at de tilbyr bedre parkeringsløsninger for dem som finner sammen i bil.

Passer ikke

Noen av de mest vanlige tilbakemeldingene NAF og SINTEF har fått når de oppsummerer hvorfor folk ikke ønsker å samkjøre til og fra jobb er følgende:

Har opplevd ubehageligheter med fremmede i bilen. Det var årsaken til at jeg sluttet med samkjøring.

Samkjøring er ikke løsningen når man har oppgaver som må gjøres før og etter jobb. Henting i barnehage, henting på skole, ulike ærend.

Ubekvem med at andre legger ut en vurdering av samkjøringen i appløsning.

For få fordeler/insentiver. Rimeligere bomring og rimeligere parkering er to muligheter.

Teknologien knyttet til appene er for tungvint å bruke.

Alenetid i bil er kvalitetstid som jeg ikke vil gå glipp av.

Sjelden treff som resulterte i faktisk tur når forespørsel ble sendt via app.

Liker å holde på med mobilen mens jeg kjører til jobb. Det kan man ikke når en annen voksen sitter i bilen.

Videreutviklet app-løsning

– Appene som var involvert i verdensrekordforsøket i Bergen var Carma Carpooling, SpareRides, SammeVei, HentMEG (nå nedlagt), TwoGo, Gomore.no og flinc. I tillegg et webskjema laget av oss, forteller Amlie.

SammeVei-appen er i ferd med å etablere seg i Bergen.

– Den tekniske utviklingen innenfor samkjøringsapper går mot at teknologien skal være enklere å bruke for passasjerer og førere. Vi har fått til en løsning som skal fungere i samtid. Målet er å skape et samkjøringsnettverk slik at pendlere slipper å tilbringe timevis i kø på vei til og fra jobb, sier initiativtaker Rasmus Myklebust.

– Trykk og tilby tur

– Det som skiller SammeVei appen fra andre samkjørings-apper er at brukerne slipper å planlegge. Sett deg i bilen og trykk tilby tur eller sitt ved frokostbordet og sjekk om det er noen biler i nærheten som skal samme vei. Det går også an å tilby faste turer til og fra jobb. Da er det nok å legge inn pendlerruten én gang, sier Myklebust.

39 prosent sier nei

– Hele én av tre vil samkjøre dersom det ble tilrettelagt for det. Samtidig er det 39 prosent som kategorisk sier at de ikke kan tenke seg samkjøring, sier kommunikasjonsrådgiver i NAF, Nils Sødal.

NAF mener at samkjøring er en løsning som vil tvinge seg frem om ikke byene i fremtiden skal drukne i biler.

– Jeg er ikke av den oppfatning at disse appene nødvendigvis er så vanskelige å bruke. Teknologien er godt utviklet. Problemet eller bøygen er vel heller å få de veifarende til å ta i bruk samkjøringstilbudene, sier Sødal.