Bergenser tilstår overgrep eller voldtekt av åtte barn

Saken startet senhøstes for tre år siden, da en jente gikk til moren sin og fortalte hva som skulle ha skjedd da hun overnattet hos mannen, skriver BT.

Jenta fortalte at mannen hadde tatt på henne og tatt bilder av henne. Slik begynte opprullingen av den omfattende saken.

Mandag møtte 44-åringen i Bergen tingrett. Da dommeren leste opp tiltalen for ham, erkjente han straffskyld for alle overgrepene han er tiltalt for. Tiltalen omfatter overgrep mot åtte jenter.

Gjorde overgrep hjemme

Har erkjenner også å ha tatt bilder av flere av jentene.

Flere av jentene skal ha vært bare fem år da overgrepet fant sted hjemme hos 44-åringen. De andre jentene har vært i alderen 6–9 år.

Mannen erkjenner også å ha vært i besittelse av en rekke bilder av overgrep mot barn.

Tiltalen: Pågikk i nesten syv år

Etter anmeldelsen i 2013 gikk det lang tid. Det gikk fire måneder før politiet begynte å se på beslaglagte data.

Etterforskere og krimteknikere brukte lang tid på å gå gjennom mannens datamaskin. Først i mars 2015 ble mannen pågrepet. Politiet har beklaget den lange tidsbruken.

Mannen kom etter hvert med en delvis tilståelse. Nå er han tiltalt for en rekke grove overgrep mot til sammen åtte barn, de yngste langt ned i småskolealder.

Alle var under ti år da overgrepene skal ha startet.

Risikerer lang straff

Som BT har skrevet, skal overgrepene ha pågått over nærmere syv år – fra starten av 2007 til slutten av 2013. Politiet mener å ha bevis der bergenseren angivelig dokumenterer sine egne overgrep.

Strafferammen for de alvorligste forholdene er 21 års fengsel, har statsadvokaten tidligere opplyst.



Gjentatte og grove overgrep

Da tiltalen ble klar i vår, varslet statsadvokaten i Hordaland at det kan bli aktuelt å legge ned påstand om forvaring. Det er en form for straff som i prinsippet kan forlenges til å bli livsvarig – hvis vilkårene er til stede.

Bistandsadvokat Ellen Eikeseth Mjøs representerer syv av jentene. Da tiltalen ble offentliggjort, sa hun dette om saken:

– Det er en svært omfattende tiltale som beskriver gjentatte og grove overgrep mot små jenter. Overgrepene skal ha skjedd i forbindelse med overnatting i tiltaltes hus og representerer dermed grove tillitsbrudd.

Aktor, statsadvokat Magne Kvamme Sylta, sa dette:

– Det gjennomgående for overgrepene er at barna har sovet og vært ute av stand til å motsette seg det de har blitt utsatt for.

