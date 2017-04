Bergensk skip tatt i arrest under skattejakt

Konstruksjonsskipet, som er hjemmehørende i Bergen, ble stoppet av den islandske kystvakten i helgen. Et kystvaktskip og et helikopter ble sendt ut for å avskjære det norske fartøyet, melder Bergens Tidende.

Iceland Magazine skriver at «Seabed Constructor» forlot Reykjavik 22. mars og stoppet 120 nautiske mil sørøst for kysten.

Sendte helikopter

Da Kystvakten tok kontakt, skal mannskapet ha gitt unnvikende svar på hva de drev med.

– Vi tok kontakt med dem ganske enkelt for å få klarhet i hva de holdt på med. Svarene vi fikk var uklare, så vi bestemte oss for å få klarhet i saken, sier Sveinn H. Gudmarsson, presseoffiser i den islandske kystvakten, til Sysla.

Fredag kveld sendte de et helikopter til «Seabed Constructor» og opprettet radiokontakt med besetningen om bord.

– De var hjelpsomme, men motvillige mot å oppgi nøyaktig hva de gjorde i området, sier Gudmarsson.

Senket i 1939

Kystvakten mistenkte at skipet drev med ulovlig forskning i islandsk økonomisk sone, som går 200 nautiske mil fra land.

– Det er ikke lov å drive kartlegging eller forskning uten tillatelse fra myndighetene. De hevdet imidlertid at de ikke holdt på med noen forskning, men utforsket et skipsvrak fra andre verdenskrig som lå på en kjent lokasjon, og at de dermed ikke trengte noen tillatelse, sier Gudmarsson.

Søket skal ha skjedd ved vraket av SS «Minden», et tysk transportskip som ble senket i 1939 av sitt eget mannskap.

SS «Minden» prøvde å bryte gjennom den britiske blokaden mellom Island og Færøyene da hun ble oppdaget av britiske krigsskip. Mannskapet lot skipet gå til bunns for å hindre at det ble kapret av britene.

«Seabed Constructor» er utleid til det britiske selskapet Advanced Marine Services. Deres advokat, Bragi Dór Hafþórsson, sier til BT at han har fått beskjed av sine klienter om ikke å si noe mer om saken enn han allerede har gjort.

– Ikke ulovlig

– Hva lette skipet etter?

– Jeg kan dessverre ikke uttale meg. Beklager, sier Hafþórsson.

Til Iceland Monitor sier han at selskapet har spesialisert seg på å redde verdisaker fra vrak, og at det ikke er nødvendig med noen tillatelse fra myndighetene.

– Ifølge loven trenger man tillatelse for vitenskapelige undersøkelser. Min klient mener det gjelder naturressurser, ikke dykking til et kjent skipsvrak for å redde verdisaker, sier han til nettsiden.

Beordret til havn

Kystvakten bestemte seg for å beordre «Seabed Constructor» til havn i Reykjavik. Det islandske kystvaktskipet «Thor» seilte i møte med det, og eskorterte det til havn, hvor det ankom søndag.

– Da tok politiet over etterforskningen, og kapteinen samt andre besetningsmedlemmer ble bedt om å avgi en forklaring, sier Gudmarsson.

I tillegg inspiserte politiet noe av utstyret om bord i skipet, og dykkere kartla undersiden av skipet, for å få klarhet i hva slags utstyr de opererte med.

Får dra videre

Mandag kveld besluttet politiet å la «Seabed Constructor» forlate Island, med to representanter for den islandske kystvakten om bord.

– Mannskapet etterlot noe utstyr i området ved vraket, som de ønsker å plukke opp. Våre representanter er med for å se til at det skjer, og vil deretter bli plukket opp av helikopter, sier Gudmarsson.

Etter hva kystvakten kjenner til, får ikke saken noen etterspill utover at det må søkes om tillatelse før aktiviteten eventuelt gjenopptas.

– Etter alt å dømme vil de forlate islandsk økonomisk sone, og søke om å få gjenoppta undersøkelsene. Hvor lang tid det eventuelt vil ta å få dette innvilget kan vi ikke si noe om, sier Gudmarsson.

Fraktet harpiks

«Seabed Constructor» ble kjøpt av Swire Seabed fra Olympic Offshore like før nyttår. Det 115 meter lange konstruksjonsskipet ble levert fra Kleven for tre år siden, og skal ifølge Skipsrevyen ha hatt en kontraktsverdi på 600 millioner kroner.

Administrerende direktør Arvid Pettersen i Swire Seabed vil ikke uttale seg om saken.

Fakta: Swire Seabed Eies av Singapore-baserte Swire Pacific Offshore, et heleid datterselskap av Swire Pacific Ltd, et av Hong Kongs største børsnoterte selskaper med en diversifisert portefølje innenfor eiendom, luftfart, drikkevarer, sjøfart og handel og industri.

Swire Pacific Ltd er eid 54 % av det London-baserte konsernet John Swire & Sons Ltd.

Swire Seabed har gjennomført en av de dypeste bergingsaksjonene av edelt metall som noen gang er gjennomført: I 2012 og 2013 hentet de opp over 110 tonn sølv fra SS Gairsoppa som ligger på 4,700 meters dyp utenfor kysten av Irland.

Selskapet var også med og søkte etter vraket etter Air France-flyet som styrtet i Atlanterhavet. Kilde: Swire Seabed

– Vet du hva skipet lette etter?

– Selvfølgelig vet jeg det, men dette er det opp til kunden å uttale seg om. Jeg har ingen kommentar.

Spørsmålet er hvilke skatter som kan befinne seg om bord i SS «Minden». Den islandske kringkasteren RUV har snakket med en historiker som sier den eneste kjente lasten på SS «Minden» er harpiks, men at det trolig ligger andre verdisaker i vraket siden det britiske selskapet er villig til å punge ut for en dyr ekspedisjon.