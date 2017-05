Bhatti kaller pågripelsen politisk - absurd å koble til 17. mai, svarer politiet.

Islamisten Arfan Bhatti ble pågrepet av politiet kvelden før 17. mai. Torsdag ble han fremstilt for fengsling i Oslo tingrett. Han møtte selv opp i retten.

Politiet begjærte fire uker i varetekt med brev- og besøksforbud for Bhatti, siktet for brudd på våpenlovgivningen. Bhatti begjærte seg løslatt. Oslo tingrett ga politiet medhold i fengslingen og Bhatti anket på stedet.

Etter at fengslingsmøtet var over sa forsvarer Bernt Heiberg at Bhatti mener pågripelsen er politisk.

– Det er fordi han ikke har noen relasjon til den konkrete saken dette drier seg om i det hele tatt. Han er blitt pågrepet flere ganger kort tid før 17. mai. Hadde politiet ønsket å ha han ut av Oslo i forbindelse med dette, var det bare å be ham reise, sier forsvareren.

– Hva sier Bhatti selv om pågripelsestidspunktet?

– Han anser dette som en politisk pågripelse i tråd med tidligere pågripelser av ham som har skjedd kort tid før 17. mai eller andre store tilstelninger i Oslo.

– Hva legger han i politisk?

– At det ikke er en straffemessig grunn til å pågripe ham på nåværende tidspunkt. Det er ikke noe grunnlag i etterforskningen, slik han ser det, for at han skulle bli pågrepet nå, sier forsvareren.

Deler av fengslingsmøtet ble behandlet bak lukkede dører.

Politiadvokat mener kobling til 17. mai er absurd

Slik svarer politiadvokat Anne Cathrine Aga på at Bhatti kaller pågripelsen politisk.

– Det får virkelig stå for hans regning. Det er en helt ordinær straffesak. Den starter lørdag. Navnet til Bhatti kommer nokså raskt inn i saken og etterforskningen var slik at på tirsdag så mente vi det forelå både skjellig grunn til mistanke og en bevisforspillelsesfare som gjorde at vi så oss nødt til å pågripe Bhatti.

– Har pågripelsen noen sammen heng med 17. mai?

– Igjen: Dette blir et absurd spørsmål.

– Han er blitt pågrepet tidligere før store tilstelninger i Oslo?

– Det har jeg ingen kommentar til. Jeg har en helt ordinær straffesak. Vi pågriper kriminelle mennesker hver dag i Oslo politidistrikt. Julaften, nyttårsaften og 17. mai. For oss er dette en ordinær straffesak. Om han mener det er politisk motivert har jeg over hodet ingen kommentar til, sier Aga.

– Burde ringe først?

Bhattis forsvarer, advokat John Christian Elden, har tidligere latt det skinne gjennom at politiet kan ha hatt andre motiver for å pågripe klienten hans.

– Bhatti lurte litt på om han burde kontakte politiet før 17. mai. Han er tidligere pågrepet før nasjonaldagen og han ble pågrepet før Obamas Oslo-besøk, sier Elden, som sier anklagene ble frafalt etterpå.

Obama besøkte Oslo da han mottok Nobels fredspris i desember 2009.

– Neste år kan det hende Bhatti ringer politiet før 17. mai, sier Elden.

Mistenkt i våpensak

Bhatti er mistenkt i sammenheng med en sak der en mann allerede er varetektsfengslet for å ha mottatt våpen til oppbevaring.

Bhatti mener han ikke har noen relasjon til denne saken i det hele tatt og har forklart politiet at han ikke har noe med dette å gjøre, ifølge forsvareren.

– Tror du politiet ønsket å holde ham vekk fra gatene?

– Det kan man jo bare spekulere rundt. Det er vel dette som i politiets sjargong heter å skaffe «seg en inngang», sier Elden.