Bil kjørte av veien, totalskadet hus

KRISTIANSAND: Klokken 08.31 rykket nødetatene ut til en brann på Stangenes i Randesund, utenfor Kristiansand.

Det ble først omtalt som en bilbrann, men viste seg at en bil hadde kjørt av veien, krasjet i et hus og tatt fyr.

Ifølge Fædrelandsvennen var det to personer i bilen. Passasjeren ble ikke skadd, men sjåføren ble brakt til sykehus med ukjent skadeomfang.

– Hun var bevisst da hun ble kjørt bort. Det så ikke veldig alvorlig ut, men vi vet foreløpig ikke noe om tilstanden hennes, opplyser operasjonsleder Ole Bjørn Kleivane i Agder politidistrikt til NTB.

Store skader på huset

Da brannvesenet kom til stedet, var det kraftig røykutvikling både fra huset og bilen.

Brannvesenet sendte røykdykkere inn i huset, men ingen personer var inne da det begynte å brenne.

Lena R. Fidjestad

Etter en drøy times slukningsarbeid brant det fortsatt i huset ved 09.45-tiden.

– Det brenner i et kryploft i andre etasje. Vi har røykdykkere inne og slukker så godt vi kan, forteller Hoel til avisen.

Han sier huset i tillegg til en del brannskader har fått store vann- og røykskader.

Bilen er også totalvraket.

Bilen skal ha truffet autovernet

Omtrent klokken 11.15, kunne Hoel opplyse om at brannvesenet var i gang med etterarbeid.

– Slukningsarbeidet er ferdig. Nå går vi over og ser etter glør som kan ulme og starte brannen på nytt. Vi sikrer at objektet er trygt før vi forlater stedet.

Utforkjøringen skjedde i Buaneveien sørøst for Kristiansand. Politiet sier til NRK at de tror bilen har truffet autovernet, hoppet over og deretter rullet ned mot huset. Deretter begynte den å brenne, før brannen spredte seg videre til boligen.

Operasjonsleder ved Agder politidistrikt, Ole Bjørn Kleivane, opplyser at det er opprettet sak på hendelsen, som vil bli etterforsket videre ved Randesund politistasjon.