Bilangrep har drept 107 personer

Når eksperter og psykologer snakker om terrortrusselen og frykten for terror, trekker de gjerne fram at det er større sjanse for å dø i trafikken. Den nye lavterskelterrorismen har gjort vanlige kjøretøyer til drapsvåpen, skriver Aftenbladet.

På mindre enn ett år har både Nice, Berlin, London og Stockholm opplevd lignende angrep med biler og lastebiler som kjører inn i folkemengder. I London ble også en politimann drept med kniv i det samme angrepet. Bruk av biler og kniv blir betegnet som lavterskelterrorisme som blir begått med enkle hjelpemidler.