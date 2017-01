Bilist (89) ville hindre kaffesøl, kjørte på syklist

Påkjørselen skjedde 8. september 2014 da mannen forvillet seg inn på en sykkel- og gangsti på Karmøy, skriver Haugesunds Avis. En 73 år gammel kvinne som kom syklende, ble truffet av bilen.

Haugaland tingrett fant det bevist at den gamle mannen hadde handlet grovt uaktsomt da han mistet kontrollen over bilen fordi han bøyde seg ned for å rette opp en kaffekanne som hadde veltet på gulvet foran passasjersetet.

Dette var i samsvar med mannens forklaring til politiet, men i retten hevdet han at hendelsen med kaffekanna skjedde tidligere på turen, og at han hadde fått et illebefinnende da ulykken skjedde.

Foruten en betinget fengselsstraff på 60 dager, er mannen også dømt til å betale den døde kvinnens fire barn 125.000 kroner hver i erstatning. Han er også fradømt retten til å kjøre bil frem til høsten, tre år etter ulykken. (©NTB)