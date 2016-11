Bilspor kan gi politiet svar i Søndre Land-saken

To dager etter at Nils Olav Bakken (49) ble funnet drept og sterkt forbrent ved en skogsvei på Veståsen i Søndre Land lørdag 3. september, sikret politiet avstøpninger av minst fire bilspor ved funnstedet. Disse avstøpningene kan bli sentrale bevis i drapssaken, skriver VG.

En kvinne i 40-årene, hennes sønn i 20-årene og en annen mann i 30-årene ble tirsdag pågrepet i saken. De er alle siktet for forsettlig drap eller medvirkning til drap.

Avisen kjenner til at de siktede disponerer flere biler som kriminalteknikerne har viet interesse. Nå skal etterforskerne blant annet sjekke om de siktede har disponert biler med det samme hjulmønsteret.

Politiet vil også lete etter mulige DNA-spor fra den drepte 49-åringen i bilene som knyttes til de siktede.

Ingen av de tre som er pågrepet for drapet, har noen kjent tilknytning til drapsofferet, så et DNA-funn i en av bilene vil i så fall være et sterkt bevis for politiet. Kvinnen og de to mennene satt tirsdag kveld i avhør hos politiet.