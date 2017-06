Ble drept og partert etter krangel om noen gram hasj

Krangel om et mindre parti hasj skal være bakgrunnen for mishandlingen, drapet og den påfølgende parteringen, som skal ha skjedd over to-tre dager.

Åstedet var en blokkleilighet på Ammerud i slutten av april i fjor.

Det parterte liket ble lagt i en koffert og fraktet av to menn 500 meter bortover mot et skogsområde.

En kvinne som bodde i området reagerte på hvordan de slepte på kofferten, og varslet politiet.

Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

To menn sitter i varetekt, mens en kvinne fortsatt er siktet, men løslatt.

– Det har vært en omfattende etterforskning. En mindre mengde hasj skal ha blitt borte, og dette utviklet seg så til en krangel som ender med drap og partering, som jo forekommer sjeldent, sier politiadvokat Kari Kirkhorn.

Hun vurderer nå påtalespørsmålet, før saken om kort tid blir sendt videre til statsadvokat og riksadvokat som avgjør om det blir tatt ut tiltale, og hva den eventuelt skal gå ut på.

Terje Pedersen / NTB scanpix

Rusbelastet miljø

Politiet har funnet en øks de knytter til skjendingen av liket.

50 vitner er avhørt, blant dem en god del i et rusbelastet miljø de siktede tilhører.

Etterforskningen har avdekket at de tre siktede var til stede i leiligheten hele tiden eller deler av tiden i de to-tre dagene da mishandlingen, drapet og parteringen av 35-åringen skjedde.

Samtidig skal det ha vært et tråkk ut og inn i leiligheten av andre personer med tilknytning til rusmiljøet.

Leiligheten tilhører den 25 år gamle mannen som er siktet i saken.

Liket ble fraktet 500 meter i koffert. Funnet av kofferten med restene av et menneske førte til en stor politiaksjon.

– Mye rus inne i bildet

– Det har også vært andre personer innom leiligheten. På grunn av rus har det vært krevende å få avklart hvem som har gjort hva og når. Det gikk inntil to døgn fra drapet ble begått til de siktede ble pågrepet av politiet. Hvilket rusnivå det var når drapet skjedde, får vi derfor ikke noe klart svar på, sier politiadvokaten.

Hun vil først gi flere detaljer om saken når tiltalespørsmålet er endelig avgjort.

Etter det Aftenposten forstår skal den 35 år gamle mannen ha vært i leiligheten for å handle hasj. Der tok eller fikk han med seg for mye, og han ble derfor bedt om å komme tilbake. Da skal han ha blitt lokket i en slags felle som utartet til grov voldsbruk, som igjen førte til at han døde.

Den døde ble partert og lagt i koffert

Mannen skal ha ligget død i leiligheten i over to døgn med flere av de siktede til stede. I denne tiden skal den døde også ha blitt partert og lagt i en koffert.

Det var håndteringen av denne kofferten i nærheten av Ammerud skole tidlig om morgenen fredag 29. april i fjor som gjorde at politiet ble varslet.

En kvinne oppdaget at to menn håndterte en tung koffert, som de hadde problemer med å bære.

I et intervju med Akersposten fortalte kvinnen hva hun så:

– Jeg så to menn som bråket langs den samme stien. De kom gående med en koffert. Den må ha vært veldig tung fordi de ikke klarte å bære den eller trille den, men dyttet den over ende flere ganger for å få fraktet den videre, fortalte hun til lokalavisen. .

To menn og en kvinne pågrepet kort tid etterpå

Da politiet kom til stede, oppdaget politifolkene det parterte liket.

Den yngste av de to siktede mennene ble pågrepet, og han oppga i avhør navnet på den andre mannen, som ble pågrepet en stund etterpå.

Ytterligere en mann ble pågrepet, men han ble løslatt av Oslo tingrett og av Borgarting lagmannsrett, som mente det ikke var skjellig grunn til mistanke om medvirkning til drap. Mannen forklarte at han var blitt tvunget med på et rollespill rundt det 35 år gamle offeret.

Etterforskningen skal ha avdekket at den 25 år gamle siktede var den mest aktive. I april i fjor sa hans forsvarer Benedict de Vibe til Dagbladet at hans klient erkjente den forutgående volden, men ikke det påfølgende drapet og parteringen.

– Jeg ønsker ikke å kommentere saken, sier medforsvarer Kaja de Vibe Malling nå.

Erkjenner drap og partering

Den 27 år gamle siktede mannen har erkjent sin rolle i saken.

– Han erkjenner straffskyld for forsettlig drap og også parteringen, sier hans forsvarer, advokat Øyvind Bratlien.

De to mennene er tidligere dømt flere ganger for vold, narkotika og vinningskriminalitet.

Den 28 år gamle siktede kvinnen har erkjent at hun var til stede i leiligheten da mishandlingen, drapet og parteringen skjedde, men avviser at hun har spilt noen aktiv rolle.