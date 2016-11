Boliger evakueres før uværet treffer Svalbard

– Innbyggere i værutsatte områder av Longyearbyen er evakuert fordi det ventes store mengder regn. Det verste uværet er ventet ved 21-tiden mandag kveld.

– Dette er en type ekstremvær vi ikke er vant til på Svalbard, og vi er derfor usikre på hvordan dette vil slå ut i Longyearbyen. I samarbeid med skredeksperter fra NVE har Sysselmannen derfor besluttet å evakuere innbyggerne i flom- og skredutsatte områder i Longyearbyen. En rekke veier blir også stengt, sier sysselmann Kjerstin Askholt.

Det innføres ferdselsforbud i områdene som er evakuert og stengt.

– Vi ber folk om ikke å bevege seg i terrenget. Løse gjenstander bør sikres, sier Askholt.

Ikke akutt og farlig

Longyearbyen lokalstyre har sammen med folk fra Universitetssenteret på Svalbard og NVE vurdert om også andre boligområder i Longyearbyen skal evakueres. Vurderingen er at det ikke er nødvendig.

Lokalstyreleder Arild Olsen sier til Svalbardposten at lokalstyret nå ser på situasjonen som kortvarig. Han sier at dette ikke er en akutt og farlig situasjon, men at styret tar sine forholdsregler grunnet de store nedbørsmengdene som er meldt.

De største regnmengdene er ventet ved 21-tiden mandag kveld, ifølge vakthavende meteorolog Geir Bøyum ved Vervarslinga for Nord-Norge.

OBS-varsel

Ifølge OBS-varselet fra Meteorologisk institutt for Spitsbergen, som gjelder fra mandag ettermiddag til tirsdag morgen, er det ventet 30 til 50 millimeter nedbør på 24 timer i området rundt Longyearbyen, men enkelte steder kan det komme over 100 millimeter. Nedbøren vil kommer som regn under 400-500 meter.

Det ventes også sørvestlig storm utsatte steder, og det betyr fare for oversvømmelser og jord- og flomskred i bratt terreng.

Snøskredavdelingen i NVE varsler om stor snøskredfare for områder over 700 meter over havet på Svalbard. Det dreier seg hovedsakelig om vestlige deler av Spitsbergen. NVE benytter faregrad 4 som er den høyeste.

24 boliger

I første omgang blir i alt 24 boliger fra Vei 222 til 228 evakuert. I tillegg blir hele Nybyen og området fra kirken til og med det gamle bakeriet evakuert.

Veien til Bjørndalen blir stengt fra grillplassen. Sysselmannen ber folk som bor i hytter vest for sperringen, om å forlate dem. Dette gjelder også eventuelle beboere i de andre hytteområdene som ligger ved fjellskråninger.

Veien til Nybyen og Huset blir stengt ved sørsiden av skolen og ved krysset ved det gamle museet. Dette innebærer at Huset og Sverdrupbyen blir stengt. Melkeveien fra sentrum til Skjæringa og gangbroen ved Perleporten blir også stengt.

Løpende vurdering

En ny vurdering av evakueringssituasjonen skal gjøres tirsdag formiddag.

– Vi vil følge situasjonen og utviklingen fortløpende, sier sysselmann Kjerstin Askholt.

19. desember i fjor omkom to personer da det gikk et større snøskred fra Sukkertoppen i Longyearbyen. Elleve hus ble ødelagt.

Aftenposten kommer med mer.