Bondelaget blokkerer 25 matlagre – politiet sier aksjonene er ulovlige

Fredag morgen blokkerer aksjonister fra Norges Bondelag 25 matlagre over hele landet for å stoppe utkjøringen av mat til butikkene.

– Vi har fått telefoner fra Securitas på ASKO i Vestby om at bønder blokkerer lageret der og har også fått telefon fra en lastebilsjåfør i Langhus som ikke kommer seg ut, sier operasjonsleder i Follo politidistrikt, Jan André Delbeck, til Aftenposten klokken 07.00 fredag morgen.

– Er dette lovelige aksjoner?

– Nei, det er det ikke. De vil få beskjed om å avbryte, sier Delbeck.

Han opplyser at denne beskjeden går ut til alle aksjonsstedene i Øst politidistrikt.

– Vår innsatsleder er på vei til Vestby, og det er dialog med aksjonistene. De har nok ikke noe ønske om å være ulydige mot politiet, sier operasjonslederen.

Bønder aksjonerer ved Asko: Politiet til stedet for å få et overblikk over situasjonen. — Politiet Follo (@opsenfollo) May 19, 2017

Bønder aksjonerer på Asko: Politiet på stedet. Pålegges å avbryte aksjonen. — Politiet Follo (@opsenfollo) May 19, 2017

Protest mot landbruksoppgjøret

Blokadene er en protest mot landbruksoppgjøret.

– Vi er på plass alle de 25 stedene rundt i landet vi skal blokkere, opplyser Lise Boeck Jakobsen, kommunikasjonssjef i Norges Bondelag, til Aftenposten klokken 06.30 fredag morgen.

På en liste på Bondelagets nettside ramses alle lagrene som skal blokkeres opp:

13 ASKO-regionlagre som er tilknyttet Norges-gruppen.

6 lagre tilknyttet Rema 1000.

6 lagre tilknyttet Coop.

Politiet er flere steder på plass for å holde situasjonen under kontroll:

Vilbergvn. Jessheim. COOP Norge. Klage på traktorer og bønder som aksjonerer slik at folk ikke kommer seg på jobb. Politiet til stedet — Politiet på Romerike (@RomerikePoliti) May 19, 2017

I Oslo-området er det blokade blant annet på ASKOs lagre på Kalbakken i Oslo og i Vestby, på REMAs lagre på Langhus og Vinterbro samt Coops lagre på Jessheim og i Langhus.

– Ved hjelp av enten traktorer eller mennesker blokkerer vi utkjøringen av lastebiler med matvarer, opplyser Jakobsen.

– Politiet på Romerike skriver på Twitter at det meldes om at folk har problemer med å komme seg på jobb. Stopper dere også folk som er på vei på arbeid på disse lagrene?

– Nei, det er kun lastebilene med matvarer som skal stoppes. det skal være anledning til å jobbe inne på lagrene.

Mindre varer i butikkene

Tirsdag ble det brudd i jordbruksforhandlingene. Torsdag aksjonerte bønder langs veier og i butikker landet over. Nå trappes de sentrale aksjonene opp.

– Vi vil kjøre inn med traktorer og blokkere inn- og utkjøring utenfor lagrene til Norgesgruppen, Coop og Rema. Det gjør at det blir mindre varer i mange butikker, sa leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes til NRK torsdag.

Mellom 200 og 300 bønder skal delta i aksjonen.

– Hvor lenge skal aksjonene pågå?

– Det er ikke helt avklart. Så lenge det er nødvendig, sier Lise Boeck Jakobsen.

Kan raskt få konsekvenser

Per Roskifte, konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Norgesgruppen, håper på en kortvarig og ansvarlig markering.

– Vi vil informere de daglige lederne for lagrene våre i løpet av kvelden om at Bondelaget planlegger aksjoner i morgen tidlig, og henstiller til folk om å opptre ryddig, sier Per Roskifte, konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Norgesgruppen.

Engrosvirksomheten deres, ASKO, har 13 regionlagre.

– Vi er en uskyldig part i en konflikt mellom Staten og partene i jordbruksoppgjøret, og håper Bondelaget ikke ønsker å skade noen og bidra til unødig tap og matkasting, sier Roskifte, som legger til at det er mye ferskvarer som kan bli ødelagt.

– Hvor fort vil forbrukerne merke at lagrene blir blokkert?

– En tidsbegrenset aksjon vil ikke bety noe særlig, men vi vet ingenting om hvilket omfang Bondelaget planlegger for aksjonen. Varer dette over flere dager, får det raskt konsekvenser for utkjøring av matvarer til butikkene – og dermed for forbrukerne, sier Roskifte.

Landbruksministeren: – Aksjonene kan ramme folks tilgang til mat

Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) er kritisk til at Norges Bondelag planlegger å blokkere matkjedenes lagre.

Grøtt, Vegard Wivestad / NTB scanpix

– Jeg registrerer at bønder som har takket nei til høyere inntektsvekst enn andre grupper, nå setter i verk aksjoner som kan ramme vanlige folks tilgang til mat, sier Dale.

Han mener bøndene med dette rammer de samme innbyggerne som de vil sende skatteregningen for sine inntektskrav til.

– Butikkarbeidere, hjelpepleiere og rørleggere som har vist moderasjon i sine lønnskrav, kan umulig oppleve det som rimelig at bønder som er lovet en høyere inntektsvekst enn dem selv, nå gjør hverdagen vanskeligere for dem, sier landbruksministeren.