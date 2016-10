Børge Brende varsler full granskning av milliontildeling fra UD

VG har gjennom flere artikler den siste tiden satt søkelys på tette bånd mellom konsulentselskapet International Law and Policy Institute (ILPI) og Utenriksdepartementet (UD).

ILPI er et aksjeselskap. En av eierne er tidligere UD-direktør, mens de to andre har lang fartstid i samme departement. Eierne tok i 2015 ut over en million hver i utbytte i tillegg til lønninger på 1,6–1,7 millioner kroner.

Onsdag kveld skriver VG at UD etter lynrask saksbehandling bestemte seg for å gi ILPI millioner i støtte til et prosjekt om kjernevåpen, seks uker før søknadsfristen gikk ut. Støtten til prosjektet endte til slutt på 24 millioner kroner.

Utenriksminister Børge Brende (H) varsler nå full granskning av tildelingene, skriver VG.

– Dette er en sak vi tar svært alvorlig. Jeg har nå bedt Sentral kontrollenhet i UD om å foreta en full gjennomgang av alle forhold knyttet til denne konkrete tildelingen. Vi må få belyst de spørsmål VG reiser, sier Brende til VG.