Brann i Fjærlandstunnelen

SISTE: - Seks personer har kommet ut på Jølster-siden. Helsevesenet tar hånd om dem, sier alarmoperatør Siv Sørstrand i 110-sentralen til bt.no.

Nødetatene er på vei til stedet, men situasjonen er uoversiktlig, opplyser Vest politidistrikt på Twitter.

Et Sea King redningshelikopter er sendt til stedet for å være i beredskap, ifølge Hovedredningssentralen for Sør-Norge.

Klokken 23.49 melder politiet at det er en feiebil som har tatt fyr.

– Det er en feiebil som har tatt fyr under arbeid i tunnelen, sier operasjonsleder Marianne Føleide i Vest politidistrikt til NTB.

Den 6,5 kilometer lange tunnelen har vært åpen under arbeidet, så det har også vært normal trafikk forbi stedet, forteller hun.

– Så langt vet vi ikke om noen er skadet, opplyser Føleide.

Operasjonslederen sier brannen oppsto omkring en kilometer inn i tunnelen om man kommer fra Jølster, og at nødetatene kommer fra begge sider.

På grunn av arbeidet med feiing inne i tunnelen, ble trafikken avviklet i form av kolonnekjøring med en ledebil. En kolonne med biler skal ha vært inne i tunnelen da brannen brøt ut, men det er ennå uklart hvor mange biler som var i kolonnen.

Fjærlandstunnelen er en tunnel på riksvei 5 i Sogn og Fjordane. Tunnelen er 6397 meter lang og går mellom Jølster og Sogndal.