Brann i laksepakkeri i Austevoll

SISTE: Klokken 21.35 melder politiet at det er kontroll på brannen og foregår etterslukking.

Alle beboere bes holde seg inne, slå av ventilasjonsanlegg og holde vinduer lukket en stund fremover.

Det var klokken 20.32 at 110-sentralen i Hordaland meldte om brannen på Twitter.

Austevoll laksepakkeri ligger på Storebø i Austevoll. Politiet skrev ved 21.15-tiden på Twitter at det er 20 tonn av den giftige gassen ammoniakk i bygget, og at i verste fall må hele Storebø evakueres.

Får assistanse fra båt

Et kvarter senere oppdaterte politiet med beskjed om at det nå er kontroll på brannen og at de anser at det ikke lenger er fare for at amoniakken skal antennes.

Krisestab i kommunen er satt. Beboere oppfordres til å følge med i mediene og på twitter for informasjon.

Video viser svart røyk

– Austevoll brannvesen har sine mannskaper på stedet, og får assistanse fra en båt. Vi har fått tilbakemelding om at det siver en del røyk ut fra bygget, sier Stig Tetler i 110-sentralen Hordaland.

Video fra stedet viser store mengder tykk, svart røyk som dekker pakkeriet og omkringliggende bygg.

I tillegg til pakkeriet er også bygget til DOF evakuert på grunn av all røyken.

Det er ikke meldt om personskader.