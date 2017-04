Brannen på Asko: River veggene for å stanse brannen

– Veggene må rives for å lage en branngate, og brennende gods i bygningen må tas ut for å slukkes, sier operasjonsleder Rune Persen i Øst politidistrikt.

Ved 20-tiden ble det meldt at brannvesenet hadde fått kontroll over storbrannen. Vannkanoner hadde da pøst inn store vannmengder i flere timer. I tillegg fløy helikoptre i skytteltrafikk og bombet bygningen med vann.

– Osloveien blir holdt stengt i hele natt. Vi vurderer situasjonen fortløpende, og vil se om veien kan åpnes i morgen tidlig, men det er ikke mulig å gi noe svar på nå, sier Persen.

Brannen får konsekvenser for matleveransene - først og fremst til serveringsmarkeret. Mange varer er brent opp, og det tar tid å erstatte disse, sier administrerende direktør Tore Bekken i Asko.

Signe Dons

– Det blir forsinkelser på vareleveransene våre ut i markedet. Vi hadde en plan etter brannen på fredag, men nå blir det rundt et døgns forsinkelse. Dagligvareforretningene blir i liten grad berørt, men serveringsmarkedet i stort sett hele Østlands-området blir nok hardere rammet, sier Bekken til Aftenposten.

Fryselageret rammet

Kommunikasjonssjef Bård Gultvedt i Norgesgruppen sier at det er fryselageret til Asko Region Øst som brenner. De har flere lagre, men dette er et av de største, som skal forsyne butikker i Follo og Østfold samt en rekke storhusholdninger, bensinstasjoner, kiosker, restauranter og hoteller.

– Det er fint at brannmanskapene har klart å begrense brannen til fryselageret, slik at ikke kjølelageret og tørrlageret i samme bygning er rammet, sier han. Det skal være sikre brannvegger mellom lagrene, ifølge Gultvedt.

Gultvedt mener at Askos kunder i liten grad vil bli skadelidende, fordi de kan betjenes fra andre lagre.

Omfattende brann

Det har hele tirsdag brent kraftig i lagerbygningen, som med sine 100.000 kvadratmeter er Norges største. Røykutviklingen er så kraftig at brannen er synlig fra store deler av det sentrale østlandsområdet.

Klokken 18.20 var det fortsatt mulig å se åpne flammer inne i bygningen. Det er store skader på den ene fløyen. Vannkanoner pumper inn store vannmengder i bygget, mens helikoptre går i skytteltrafikk og bomber bygningen ned vann fra luften.

– Det er noe mer kontroll på brannen på Asko. Brannvesenet jobber fremdeles med slukking, men røyken er ikke lenger så skadelig, det er ikke lenger overhengende fare for ammoniakk i den. Og det er ingen ammoniakk-lekkasje, opplyser Øst politidistrikt.

Signe Dons

Må holde vinduer og dører lukket

Signe Dons

– Vi har fått beskjed om å holde dører og vinduer lukket, sier Monica Djuvet, som Aftenposten treffer på et par kilometer sør brannen. Hun hadde akkurat kommet hjem fra jobb da Aftenposten møtte henne og barna hennes.

De hadde ikke fått beskjed om å evakuere, selv om de mener at det er mindre enn 2,5 kilometer fra brannstedet.

Vestby kommune ber innbyggerne varsle naboer og personer i nærområdet.

Store trafikale problemer

Signe Dons

Et steinkast unna står biler og trailere i kø på Osloveien som poltiet har sperret for å holde folk veien. Djuvet sier at hun håper situasjonen ikke varer veldig lenge. Ved boligen hennes er det mulig å se røyken og kjenne en svak røyklukt.

De evakuerte har ikke fått noe møtested, opplyser beboere Aftenposten har snakket med i området sør for Asko. Her er røyklukten tydelig og Osloveien er stengt. Ingen kommer videre uten politieskorte.

Lastebilene som vanligvis går i skytteltrafikk til og fra det store lageret, står nå i kø på veien inn i området.

Osloveien forbi Asko er sperret av. Tungtransport som skal til Asko slipper ikke inn på området nå, opplyser politiet på Twitter. E6 er så langt ikke berørt.

Ikke kontroll

– Vi har ikke kontroll og har trykket på alle knapper vi har, sier Roger Andersen, operasjonsleder ved Alamsentral Øst.

Freddie Larsen

Det betyr at de har fått bistand fra Oslo og brannstasjoner i nærheten, blant annet Sarpsborg, Follo og flyplassbrannbilen på Rygge. I tillegg er skogbrannhelikopteret er satt inn i slukningsarbeidet.

– Det var også en ammoniakklekkasje, men den har vi stoppet, sier Andersen, og legger til at det ikke er tegn på at andre spesielt brannfarlige gasser står i fare for å bli antent.

– Alle branngasser er uansett farlig, sier han.

– Hvor ofte blir skogbrannhelikopteret satt inn i slukning av en bygning?

– Dette er spesielt, sier Andersen.

Han sier at brannen har spredt seg i forhold til hva som brant i helgen.

Brent siden fredag

– Ja, det har spredt seg utover det, bekrefter Andersen.

Norgesgruppen sier til Aftenposten at det fortsatt er fryselageret som brenner.

Asko leverer mat til hoteller, restauranter, sykehus, kantiner, kiosker, bensinstasjoner og dagligvarekjedene Meny, Kiwi, Spar og Joker.

Hans O. Torgersen

Det var fredag ettermiddag det begynte å brenne i en lagerbygning hos Asko Øst på Delitoppen i Vestby. Brannen skal ha utviklet seg i et kjølelager. Slukningsarbeidet skal ha pågått frem til mandag.

Politiadvokat Hilde Bøch Høyer ved Follo politidistrikt, sier til Aftenposten at brannen aldri var helt slukket og at den blusset opp igjen tirsdag.

– Det har brent siden fredag, så dette er en stor brann, sier Høyer.

Hun legger også til at det er usikkerhet rundt hvor giftig røyken er, og at de derfor har evakuert deler av området rundt. Nå er de avhengige av at vinden ikke snur.

– Vi har hatt vakt på stedet, og var der også da brannen blusset opp igjen. Men dette er mange mange tusen kvadratmeter, sier Andersen.

Trodde de hadde kontroll

Asko sier til Aftenposten at de trodde alt var under kontroll.

– Brannvesenet har vært her og drevet etterslukning, men tydeligvis er det noe som har fått ligget og ulmet som nå har tatt fyr igjen, sier direktør for samfunnskontakt Bård Gultvedt i Norgesgruppen, eierselskapet til Asko Norge og dermed også Asko Øst.

Siden lørdag har Norgesgruppen jobbet for å sørge for at alle butikker, hoteller og institusjoner får levert maten de skal selge i forbindelse med påsken.

De har involvert andre lagere til å levere det som trengs.