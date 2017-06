Brannrammet London-blokk hadde fasadeplater som også er vanlige i Norge

London-politiet tror at antallet døde etter nattens katastrofebrann i et 24 etasjers høyhus vil stige. Flere vitner har forklart at brannen spredte fra fjerde etasje og svært raskt oppover på bygningens fasade.

London-brannen var onsdag tema på en kongressen for branneksperter fra hele Europa i i Lisboa hvor administrerende direktør Rolf Søtorp i Norsk brannvernforening.

– Vår engelske kollega fortalte at fasaden på høyblokken som brant var pusset opp ved bruk av polystyren-plater for tre-fire år siden. Dette er også vanlig brukt i Norge, sier Søtorp, som ikke har noen statistikk på hvor mange hus dette gjelder.

Brukes ofte på blokker fra 70- og 80-tallet

Norske eksperter vil ikke si at en katastrofebrann som den vi er i London ikke vil kunne skje i Norge. Men ekspertene understreker at det norske regelverket er bra – om det følges:

– Vi ser ofte at det brukes plast når fasader skal pusset opp eller leiligheter etterisoleres. Men det er mer regelen enn unntaket at det lages hull i brannvegger uten at disse tettes etterpå, slik reglene krever, sier Søtorp.

Typisk er det at blokker fra 1970–80 pusses opp og verandaer glasses inn. Følges reglene skal ikke brannfaren øke, men kontroller avslører store feil og mangler som både skyldes slurv men også ulovlige snarveier.

– Frykter oppussing

Forskningsleder Anne Steen-Hansen i RISE Fire Research er en av Norges fremste eksperter på brann i fasader:

– Om det begynner å brenne i en blokkleilighet skal ikke brannen kunne spre seg ut av et vindu og oppover via fasadekledningen. Men erfaringen viser at dette ved etterisolering og oppussinger ikke dokumenteres godt nok, sier Steen-Hansen.

Thor Adolfsen, Brannvernforeningen

Utvending spredning la Hønefoss-kompleks i ruiner

Det har også vært omfattende branner som har spredt seg på utsiden av bygninger i Norge. Etter at en blomsterpotte som selvantente på en balkong omgjorde Vik torg på Hønefoss til en rykende brannruin i 2006, ble de norske brannforskriftene betydelig skjerpet. Hole kommune måtte tåle sviende kritikk etter brannen.

Fatal spredning

«Rapporten peker på at det var avvik fra byggeforskriftene, svakheter og mangler ved branntekniske forhold, og det var heller ikke foretatt en helhetlig vurdering av brannsikkerheten. Bygningen ble registrert som særskilt brannobjekt først seks år etter at den var tatt i bruk», skrev Aftenposten den gang.

Bare flaks gjorde at det ikke brukte bevegelseshemmede i omsorgsleilighetene da brannen startet.

Rapportene viste at planverket for evakuering var mangelfullt, i tillegg til at brannen for lett kunne spre seg slik at den fikk et så stort omfang.

