Brannskille hindret massiv dyretragedie i Moelv

Et brannskille mellom etasjene satte en effektiv stopper på flammene da det brøt ut brann på gården i Moelv i Hedmark onsdag ettermiddag.

Men selv om ilden ikke nådde ned til den tallrike dyreflokken, kom mye giftig røyk veltende inn i fjøset og rammet mange av de om lag 250 dyrene.

– Utrolig bra

– Dette har etter forholdene gått utrolig bra. Om lag 30 dyr har omkommet på bås eller måtte avlives inne i fjøset på grunn av røykskader. Alle andre dyr er hentet ut og mens noen er sendt videre for nødslakt er de aller fleste i live, blant annet alle melkekyrne, sier lensmann Terje Krogstad i Ringsaker til NTB.

Tidlig fryktet både politiet, brannvesen og veterinærer på stedet at opptil 200 dyr kunne bli ofre for brannen, men etter at brannfolkene fikk åpnet vinduer og blåst ut mye røyk fra fjøset kunne de fleste dyrene hentes levende ut.

– Politiet ble varslet av brannvesenet om at det hadde brut ut brann klokka 13.26. Slike gårdsbygninger er som oftest veldig tørre, og det brenner fort, sier Krogstad, som legger til at det ikke kjent hva som utløste brannen og at det nå vil bli en etterforskning.

Naboer hjelper

Flere av de overlevende dyra vil nå få noen ekstra dager ute på beite før det skal avgjøres hva som skal skje. Naboer til den over tusen år gamle Stein gård trådte til og tok hånd om kalver og ungdyr allerede onsdag ettermiddag.

Selv om brannen teknisk sett var slukket onsdag kveld, drev brannvesenet fremdeles med etterslokking for å hindre at glør på nytt skulle antenne bygningsrester. Det var aldri fare for spredning til omkringliggende bygninger, opplyser lensmannen.

Fylkesvei 213 mellom Ringsaker og Moelv måtte stenges på strekningen Nes-Tuvenga da brannen herjet som verst de første timene etter utbruddet.