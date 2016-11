Brannvesenet til unnsetning da nyfødt kalv falt i gjødselkjeller

ARENDAL: Ved 16.15-tiden rykket brannvesenet ut til en gård i Løddesølveien.

– Vi må berge en kalv som har falt ned i en gjødselkjeller, opplyser 110-sentralen til Fædrelandsvennen.

Vasket i varmt vann

Klokken 16.37 opplyser brannvesenet at kalven er berget fra gjødselkjelleren i god behold.

– Nå har vi akkurat avsluttet redningsinnsatsen her. Kalven er godt ivaretatt etter å ha blitt hentet opp. Den er vasket og ligger og hviler seg på noe tørt høy, sier Trygve Sivertsen, underbrannmester og utrykningsleder i Østre Agder brannvesen.

Baard Larsen

Kalven var ifølge bonden sammen med mora da den falt ned i et hull gjennom en luke.

Foto: Baard Larsen

Nyfødt kalv

Kalven, som ble født i dag, skal både være frisk og fin etter fallet.

– Det er en solskinnshistorie. Nå må vi bare få vasket utstyret vårt, sier Trygve Sivertsen.

Som bildene viser, var det en ganske skitten jobb å hente ut kalven fra gjødselkjelleren.

Brannvesenet rykket ut med hele vaktlaget på i alt seks mann da de fikk melding om hendelsen.

Foto: Baard Larsen

Ikke første gang

Bonde Karl Sivertsen som eier gården, forteller at det ikke er første gang en kalv har falt ned i gjødselkjelleren.

– Det har skjedd et par ganger før, tenker, jeg, sier han.

– Nå nylig?

– Nei, i løpet av de 45 årene fjøset har stått, forteller Sivertsen.

Han anslår at kalven lå i gjødsla et par timer før den ble hentet opp, og at den overlevde fordi det var så lite gjødsel der nede.

– Jeg kunne ikke gå ned selv på grunn av den farlige gassen som dannes der, forklarer Sivertsen.