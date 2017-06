Bråten-drapet: Familien har ventet i over 14 år i uvisshet

De to tiltalte ungdomsvennene på 30 og 33 år gir i Oslo tingrett ulike forklaringer på hva som skjedde litt før klokken 01 natt til 18. november 2002.

Til stede i retten er Egil Tostrup Bråtens far, mor og søster. De følger oppmerksomt med på alt som kommer frem i retten om den unge mannens brutale død.

Faren forteller at det var en utrolig følelse da politiinspektør Grete Lien Metlid ringte i november i fjor, nesten på dagen 14 år etter at Egil ble drept.

-Veldig takknemlige

– Hun fortalte at de hadde pågrepet noen. Vi er veldig takknemlige over at politiet aldri har glemt saken og heller ikke har glemt oss. Hver dag før årsdagen da Egil ble drept har Grete Lien Metlid i disse årene ringt til oss for å høre hvordan vi hadde det. Hun visste at den dagen Egil døde var en tung dag for oss, sier Steinar Bråten.

Han er full av lovord og blir rørt til tårer når han forteller om den menneskelighet og medfølelse de har møtt også fra andre politifolk, blant dem tidligere politiavdelingssjef Finn Abrahamsen.

Den første dagen i retten var tung for de etterlatte, som i detalj fikk høre hvordan den 23 år gamle mannen ble angrepet og stukket til døde bare noen få meter fra hjemmet sitt.

– Han hadde vært på kino og spist pizza sammen med noen venner. Han hadde ikke gjort noe galt, og var på vei hjem. Og så skjer det noe så fryktelig som dette, sier faren. Han beskriver Egil som en snill og omtenksom sønn, og som veldig sterk. Derfor ble han ikke overrasket over det han fikk høre fra de to tiltalte, at sønnen hadde gjort kraftig motstand da han ble forsøkt ranet.

I en pause i retten i går ble Bråten kontaktet av familiemedlemmer til en av de tiltalte som ville gi uttrykk for sin medfølelse, blant annet ved en varm klem.

– Skulle rane noen

– Vi trengte penger og skulle rane noen. Vi så Bråten, han var alene og vi fulgte etter ham. Gi oss pengene, gi oss det du har, sa vi til ham. Men så slo ham meg så jeg falt i bakken. Jeg dro frem en skrutrekker og slo med den, forklarte den 30 år gamle mannen, som var 16 år gangen. I tingretten viste han hvordan han hadde holdt skrutrekkeren i huggstilling og slått og hugget med den. Han merket også at han hadde truffet Bråten med skrutrekkeren flere ganger, blant annet i ansiktet. Ellers beskrev han dramaet som et slagsmål.

Han forklarte at hans to år eldre venn da dro frem to kniver og begynte å fekte med dem.

– Han traff Bråten i brystet

– Og så så jeg at han traff Bråten i brystet. Han kom med et stønn og etter 10–15 sekunder falt han bakover på fortauet, sa den tiltalte. Han forklarte at kameraten gikk bort til Bråten, og lette i lommene hans etter verdigjenstander før de begge la på sprang vekk.

Den 33 år gamle tiltalte nekter straffskyld for forsettlig drap for å lette en annen forbrytelse, og for grovt ran. Han erkjenner skyld for uaktsomt drap.

– Vi ville stjele en bil. Og fra en bensinstasjon i Vika stjal vi en skrutrekker og to kniver. Vi ville ikke rane noen, forklarte den tiltalte, som er har et titalls dommer på rullebladet, blant dem vold og væpnet ran.

Han forklarte at de to kameratene var på utkikk etter en bil, da han på 7–10 meters og oppdaget at kameraten var i krangel med Bråten og at kameraten ble slått slik at det brøt ut slåsskamp.

– Jeg begynte å fekte med knivene

– Jeg ville hjelpe ham, tok frem knivene og gikk bort til Egil. Han var veldig tøff, han var ikke redd i det hele tatt, og jeg begynte å fekte med knivene for å få ham til å trekke seg tilbake. Det var da jeg traff ham, men jeg trodde ikke jeg hadde truffet ham før jeg leste i avisen neste dag. Og da så jeg blod på den ene kniven, fikk panikk, vasket den og kastet knivene på isen på en sjø, forklarte 33-åringen.

Begge de tiltalte ble spurt av tingrettsdommer Bjørn Feiring om hvorfor de hadde med seg kniver og skrutrekker under sin tur i byen.

– Jeg drev med en del kriminalitet den gangen, og kunne bruke skrutrekkeren til å stjele en bil, forklarte 30-åringen.

– Jeg hadde vært i slagsmål samme dag med en som hadde kniv. Jeg ville være forberedt hvis jeg møtte ham igjen, forklarte 33-åringen.

Begge de tiltalte forklarte at de mange årene hemmeligheten om Bråtens død har vært en stor påkjenning.

– Jeg har vært feig

– Jeg har vært feig, jeg ville at vi skulle melde oss like etterpå, forklarte 30-åringen. Han brukte frykt for represalier for å «tyste» og sykdom hos nære familiemedlemmer som grunn for at han ikke meldte seg for politiet. Et år etter denne dramatiske hendelsen tok han et brudd med kriminelle venner og miljø. Mannen hadde studert medisin i Tsjekkia i over tre år da han i november i fjor ble pågrepet av politiet.

Funnet av DNA-spor fra 33-åringen på en slire funnet nær åstedet var det som i 2015 førte til et gjennombrudd i saken. Rettssaken fortsetter ut uken med avhør av flere vitner og sakkyndige.