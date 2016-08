Breivik-saken utsatt til 2017

– Det er av praktiske årsaker, og det er ingen dramatikk i det, sier direktør Mari Fjærtoft Trondsen i Borgarting lagmannsrett til VG.

Opprinnelig var saken berammet til å starte 29. november.

Oslo tingrett konkluderte med at deler av Breiviks soningsforhold i fengsel bryter med menneskerettighetenes bestemmelse om umenneskelig eller nedverdigende behandling. Staten ble frikjent for å ha brutt artikkel 8 og respekten for privatliv.

Staten har anket dommen. Anken gjelder både rettsanvendelsen og bevisvurdering. Breivik har anket frifinnelsen for brudd på artikkel 8.