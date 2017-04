Brende kaller støtte til atomvåpenforbud for populisme

At Norge nekter å delta i forhandlinger er et «klart veivalg mot populisme og enkle løsninger» på komplekse problemer, sa han da han torsdag ble konfrontert med Norges fravær fra forhandlingene torsdag.

132 land deltok i den første forhandlingsrunden om et forbud tidligere denne måneden. Ingen av atomvåpenmaktene deltok. Det gjorde heller ikke Norge, som tidligere har gått i front for et forbud mot blant annet klasevåpen.

Regjeringens begrunnelse er at Norge støtter NATOs strategi. Den går ut på at alliansen må ha atomvåpen så lenge andre har det.

– Norge vil aldri bryte med NATO-solidariteten, sa Brende.

Det var en representant for den internasjonale kampanjen mot atomvåpen (ICAN) som stilte spørsmålet etter Brendes presentasjon av en ny stortingsmelding om norsk sikkerhets- og utenrikspolitikk torsdag.

– Stopper ikke Kim

Nederland er det eneste NATO-landet som har deltatt i forhandlingene. Brende påpeker at landet har fått veldig sterke reaksjoner fra sine allierte. Han finner ingen mening i en prosess ledet av land som ikke har atomvåpen, slik FN-forhandlingene er.

På spørsmål om ikke den spente situasjonen i Nord-Korea viser nettopp behovet for et forbud mot atomvåpen, svarer Brende:

– Jeg tror ikke et forbud ville stoppet Kim Jong-un i å utvikle atomvåpen. Et forbud ville først og fremst bidratt til at de som etterlever vedtak må forholde seg til det.

Tvert imot vil det øke usikkerheten om ikke NATO hadde atomvåpen, mener Brende.

– Uansvarlig

Han bekrefter overfor NTB at atomvåpenspørsmålet ikke er noe sentralt tema i stortingsmeldingen om veivalg i norsk sikkerhet- og utenrikspolitikk, som legges fram fredag.

Frode Ersfjord i Nei til Atomvåpen kaller det uansvarlig å unngå et slikt tema, samtidig som faren for atomkrig øker. Han viser til spenningen mellom Nord-Korea og USA.

– Hva er poenget med å lage en stortingsmelding om sikkerhet, om den ikke nevner den største faren for oss alle? spør han.