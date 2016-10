Brudd i togmeglingen – streiken fortsetter

– Dette er svært trist for passasjerene, men så lenge Lokomotivmannsforbundet står fast på at de skal bestemme kompetansekravene til togførere, er det ikke mulig å komme til enighet, sier administrerende direktør Anne-Kari Bratten i Spekter.

Partene var innkalt til tvungen megling hos Riksmekleren torsdag, da streiken gikk inn i sin femte uke. Ti timer senere måtte megleren kaste kortene og fastslå at heller ikke denne gangen klarte partene å bli enige.

– Som et siste forsøk på å avslutte konflikten har lokomotivførerne i dag godtatt NSBs krav om utløpsdato på avtalen. I praksis er da kompetansekravet ute av tariffavtalen og uten forhandlingsrett, heter det i en uttalelse fra LO Stat og Norsk lokomotivforbund.

124 lokførere streiker

Dermed fortsetter streiken. De siste ukene har nærmere 300 togavganger blitt innstilt hver dag som følge av streiken. 124 lokførere var torsdag i streik etter den siste opptrappingen onsdag. Tusenvis av togpendlere på Østlandet og ved Sørlandsbanen er berørt.

Konflikten dreier seg om en nasjonal standard for opplæring av lokomotivførere som skal ha godkjenning til å kjøre tog i Norge. Lokførerne ønsker tariffesting av kompetansekrav, men får blankt avslag fra arbeidsgiverne.

Norsk lokomotivførerforbund firet på kravet de opprinnelig stilte i et forslag til løsning denne uken. De kan gå med på myndighetsfastsatte krav, såfremt NSB og Spekter kunne være med på en frivillig avtale inntil myndighetene er ferdige med sitt arbeid.

Skylder på arbeidsgiverne

– For oss er det viktigste at vi får en nasjonal standard på vår kompetanse. Ikke hvor den er hjemlet. Det er arbeidsgiverne som nå holder denne konflikten gående, og argumenterer med vikarierende motiver, sier Rolf Ringdal.

Anne-Karin Bratten er tilsynelatende enig, og uttaler at kompetansekrav ikke hører hjemme i en tariffavtale, men i lovverket. Likevel legge hun skylden på lokførerne for at det heller ikke denne gangen ble noen løsning i konflikten.

– Det er myndighetene som fastsetter innholdet i ulike utdanninger, og både arbeidsgivere og fagforeninger har rikelig anledning til å gi innspill til dette arbeidet, sier hun.