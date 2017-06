Buss med skremmende forbikjøring: – Dette kunne gått galt på alle måter

– Dette kunne gått galt på alle måter. Hun kunne kræsjet både i meg og i bilene inne i tunnelen. Det var passasjerer i bussen, sier mannen som filmet den ville bussferden. Han ønsker å være anonym.

Han ble forferdet da rutebussen vrengte forbi ham, kjørte feil vei rundt rundkjøringen før den kastet seg inn foran en motgående bil som kom ut av tunnelen ved Evje i Bærum onsdag kveld.

Mannen sier til Aftenposten at det var en konflikt mellom ham og sjåføren av bussen, og at han ble provosert over sjåførens oppførsel i forkant av hendelsen.

Han bestemte seg for å følge etter bussen for å konfrontere sjåføren med oppførselen, og tok frem mobilen for å se om han kunne filme sjåførens ansikt fra bilvinduet.

Da vrengte bussen forbi. På videoen kan man høre de møtende bilene i tunnelen tuter.

Buss-sjef: Uakseptabelt

– Dette er sterkt beklagelig, og helt uakseptabelt. Jeg kan ikke stille meg bak en slik oppførsel i trafikken overhodet. Dette blir fulgt opp, sier regiondirektør for Nettbuss i Oslo og Akershus, Per Nilsen.

Han sier han ble kjent med hendelsen torsdag morgen gjennom Facebook. Videoen er delt over 1500 ganger og sett av over 100.000 torsdag morgen.

Nilsen sier han nå jobber med å få kontakt med sjåføren, som kjørte buss til klokken 02.00 natt til torsdag. Han sier sjåføren ikke vil bli satt inn i tjeneste torsdag.

Blir behandlet som personalsak

Ifølge Nilsen vil videoen bli tatt opp som en personalsak.

– Han som filmet sa han allerede før hendelsen ble provosert over bussjåførens oppførsel. Kan noe i hendelsesforløpet eller mannens oppførsel rettferdiggjøre slik adferd fra sjåførens side?

– Det vil jeg ikke spekulere i. Det er vanlig praksis å la sjåføren få anledning til å uttale seg før man trekker noen slutninger, sier Nilsen.

Han vil ikke si hvor lenge sjåføren har jobbet for selskapet.

– Vi får bare være glade for at dette gikk..... det kunne gått riktig ille, sier Nilsen.