Bygde om campingbil og fikk plass til rekordstort antall sigaretter

Tollerne var såpass mistenksomme at de kjørte campingbilen gjennom den store røntgenmaskinen, som også kan gjennomlyse store vogntog.

Røntgenbildene viste at campingbilen var bygget om, eller rettere sagt, bygget på. Den var lengre enn den var da den kom fra fabrikken, og det ekstra rommet bak de originale bakdørene var stappet fullt av sigaretter.

Tollerne telte ikke mindre enn 8000 20-pakninger, med andre ord 160.000 sigaretter. Det er det største beslaget av sigaretter på Ørje hittil i år.

De to polakkene, en mannlig sjåfør (47) og en kvinnelig passasjer (30) fortalte tollerne at de skulle på ferie i Norge, først til Kristiansand og deretter Bergen.

Polakkene sa at de ikke kjente til det hemmelige rommet bakerst i bilen eller ante noe om sigarettlasten. De to blir anmeldt til politiet og tollvesenet ber om at campingbilen blir inndratt til fordel for statskassen fordi den er ombygd til smugling.